شكرا لقرائتكم خبر عن 10 نصائح تساعدك على التركيز أثناء المذاكرة قبل امتحانات الثانوية العامة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يقضى الكثير من طلبة الثانوية العامة أوقاتاً طويلة لمذاكرة قبل الامتحانات، وقد يشعر بعضهم بالكسل والنعاس والرغبة في النوم، وهذا بالطبع يؤثر على تركيزهم أثناء المذاكرة ويقلل طاقتهم، لذا في هذا التقرير نقدم نصائح للبقاء نشيطا مستيقظاً وأكثر تركيزاً أثناء المذاكرة لطلاب الثانوية العامة، بحسب ما نشر موقع "indiatoday".

نصائح للبقاء مستيقظاً أثناء المذاكرة للثانوية العامة1. التمسك بنظام غذائي صحي

يمكن للأطعمة الغنية بالدهون أن تجعلك تشعر بالنعاس والخمول لمنع نفسك من النوم أثناء المذاكرة، تناول نظامًا غذائيًا متوازنًا وصحيًا غنيًا بالعناصر الغذائية والألياف مثل الحساء والسلطات والعدس والكثير من الفواكه والخضراوات.

إذا كنت ترغب في زيادة مستويات السكر لديك، فلا تأكل الكعك والشوكولاتة ؛ بدلًا من ذلك ، اختر الفواكه الغنية بالسكر مثل التفاح والبرتقال والموز.

2. النوم جيدا

السبب الرئيسي للشعور بالنعاس أثناء الدراسة هو عدم الحصول على قسط كافٍ من النوم في الليل، النوم من 7 إلى 8 ساعات كل ليلة أمر ضرورى للحفاظ على صحة جيدة.

لا تفرط في النوم أو تقلل النوم كما يجب أن تلتزم بجدول نوم حتى لا تشعر بالنعاس في نفس الوقت كل ليلة.

3. خذ قيلولة

إذا لم تتمكن من الحصول على القدر المطلوب من النوم ليلاً أثناء الامتحانات يجب عليك أن تعوضه في منتصف النهار.

كلما شعرت بالنعاس الشديد، خذ قسطًا من الراحة من الدراسة واذهب لأخذ قيلولة لمدة 20 إلى 30 دقيقة وستساعدك الدفعة القصيرة من الطاقة على التركيز بعد الاستيقاظ.

4. شرب كمية كافية من الماء

سبب آخر يجعلك تنام أثناء الدراسة هو أنك لا تشرب كمية كافية من الماء ولكن وفقًا لدراسة، يمكن أن يؤدي الجفاف إلى تقلص عقلك وعدم التركيز، ولمعالجة هذا الأمر، احتفظ بزجاجة من الماء على مكتبك في جميع الأوقات ويجب أن تشرب 3 لتر من الماء يوميًا.

5. النشاط البدنى

بصرف النظر عن أخذ قيلولة، هناك شيء آخر يمكنك القيام به إذا كنت تشعر بالنعاس أثناء المذاكرة وهو النهوض والتحرك لفترة قصيرة لا تحتاج إلى الذهاب إلى صالة الألعاب الرياضية، ولكن تحتاج فقط إلى المشى داخل المنزل لزيادة تدفق الدم.

يمكنك عمل تمارين التمدد أو مجرد المشي في الخارج لمدة 10 دقائق ويمكنك حتى أخذ كتابك والمذاكرة أثناء التجول في غرفتك.

6. لا تدرس ساعات طويلة دون فترات راحة

المدة المثلى للدراسة المستمرة هي ساعتان يمكن تقسيم كل ساعتين مرة أخرى إلى 25 دقيقة من الدراسة تليها 5 دقائق من الراحة.

خلال هذا الوقت، انهض وتمدد أو مارس تمرين تنفس قصير بعد كل ساعتين ، يمكنك أخذ فترات راحة أطول تبلغ حوالي 20 دقيقة.

7. لا تذاكر على السرير

السبب الرئيسي للنوم أثناء الدراسة هو الشعور بالراحة الشديدة، النصيحة الأساسية هي عدم الدراسة في سريرك حافظ على منطقة الدراسة ومنطقة النوم منفصلين حتى يتمكن عقلك من التفريق بوضوح بين الاثنين.

يفضل الجلوس على مكتب وكرسي مع ظهرك مستقيماً استخدم الأضواء الساطعة للبقاء مستيقظًا ومركّزًا أثناء المذاكرة.

لتعزيز تركيزك وذاكرتك، يمكنك تغيير مكان مذاكرتك كل يوم أيضًا.

8. اغسل وجهك كلما شعرت بالنعاس

من أكثر الطرق العملية للبقاء مستيقظًا أثناء التحضير للامتحان غسل وجهك كلما شعرت بالنعاس.

9. استخدام العلكة

كلما شعرت بالنعاس أثناء المذاكرة امضغ العلكة، فهناك فرص أقل لأن تغفو أثناء المذاكرة إذا كان فمك يعمل باستمرار.

10. لا تفرط فى شرب المشروبات التي تحتوي على الكافيين

يمكن أن يعزز شرب القهوة أو المشروبات الأخرى التي تحتوي على الكافيين من طاقتك، ولكن يمكن أن تكون قصيرة الأجل علاوة على ذلك ، فإن الإفراط في تناول الكافيين ضار بالصحة، يجب ألا تشرب أكثر من 500-600 ملج من الكافيين في اليوم.