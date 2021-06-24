شكرا لقرائتكم خبر عن 10 فحوصات طبية للاطمئنان على صحة كبار السن.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تساعد الفحوصات الطبية المنتظمة فى الاطمئنان على الصحة للجميع وبشكل خاص لكبار السن، وتصبح هذه الفحوصات ضرورية عندما تبلغ 60 عامًا، حيث يُصاب الجسم بمشاكل صحية قد تسبب الأمراض، لكن الاكتشاف المبكر يساعد فى العلاج بشكل أسرع، فى سلسلة "اطمن على نفسك" نتعرف على أبرز الفحوصات الطبية التي يجب أن يجريها كبار السن سنويًا أو مرة واحدة كل ستة أشهر، للاطمئنان على صحتهم، بحسب موقع "تايمز أوف إنديا".

10 فحوصات طبية للاطمئنان على صحة كبار السن1. صورة الدم الكاملة

هيموجرام أو تعداد الدم الكامل (CBC)، يحسب الخلايا التي يتكون منها الدم وهذا يشمل خلايا الدم الحمراء وخلايا الدم البيضاء والصفائح الدموية وعادة ما يتم إجراؤه للتحقق من فقر الدم، أو معرفة سبب أعراض مثل الضعف ، أو التعب، أو مراقبة حالة الدم، أو معرفة كيفية استجابة الجسم لأدوية مثل العلاج الكيميائي، يستغرق الاختبار بضع دقائق فقط ويمكن للمرء أن يأكل أو يشرب وفقًا لروتينه المعتاد.

2. تحليل وظائف الكلى KFT

فحوصات وظائف الكلى تحدد ببساطة مشاكل الكلى وتشمل اختبارات الدم والبول، قد ينصح الأطباء أيضًا بتحليل KFT في حالة إصابة الشخص بمرض السكري أو ارتفاع ضغط الدم، الذي يمكن أن يؤثر على الكلى من الضروري تشخيص أي مشاكل محتملة قبل أن تتحول إلى ضرر دائم.

3. تحليل وظائف الكبد LFT

تحدد اختبارات وظائف الكبد مشاكل الكبد يقترح الطبيب التحقق من تلف الكبد الذي يمكن أن يحدث لأسباب عديدة مثل شرب الكحول، والآثار الجانبية لبعض الأدوية، والتهابات الكبد وغيرها تساعد اختبارات الكبد في مراقبة ما إذا كان الكبد يعمل بشكل صحيح.

4. لوحة الدهون

يؤدي تطور مرض السكري أو ارتفاع ضغط الدم أو أمراض القلب إلى جعل كبار السن عرضة لارتفاع نسبة الكوليسترول في الدم، يتم إجراء اختبار تعريف الدهون للتحقق من حالة قيم الكوليسترول في الدم.

5. تحاليل الغدة الدرقية

تعتبر الغدة الدرقية أمرًا ضروريًا لعملية التمثيل الغذائي في الجسم، لأنها تحافظ على الوظائف اليومية المهمة مثل معدل ضربات القلب ودرجة الحرارة والتنفس وما إلى ذلك.

ويشمل الاختبار قياس مستويات هرمونات T4 و T3 و TSH. بشكل عام، سيقترح الطبيب جميع الاختبارات الثلاثة للتوصل إلى نتيجة حول ما إذا كان الشخص يعاني من مشكلة في الغدة الدرقية أم لا.

6. تحليل الكالسيوم

تتطلب جميع خلايا الجسم الكالسيوم لتعمل بشكل صحيح، فهو يساعد في بناء أسنان وعظام قوية، ويسهل تقلص العضلات وتجلط الدم، يجب إجراء هذا الاختبار إذا واجهت أعراضًا أو علامات مثل أمراض العظام وأمراض الكلى أو الكبد وانخفاض مستوى فيتامين (د) من بين أمور أخرى.

7. تحليل البول

يتم إجراء اختبار البول الروتيني على البول للتحقق من وجود أي مشكلة بالكلى وأمراض أو التهابات المسالك البولية، ينبغي إجراء هذا الاختبار إذا كان لديك أعراض مثل الحرق في التبول، والبول الدموي أو المعكر، والقشعريرة، والحمى، والحكة، آلام الظهر أو طعم معدني في الفم.

8. تحليل الدم الخفي فى البراز

الدم الخفي هو كمية الدم الصغيرة التي لا يمكن رؤيتها فى البراز، حيث قد يؤدي هذا الدم إلى مرض خطير مثل سرطان القولون إذا لم يتم الاعتناء به في وقت مبكر وتساعد اختبارات الدم الخفي في البراز في تحديد الدم الخفي وبدء العلاج.

9. قياس كثافة العظام

مع تقدمنا ​فى السن​، تصبح عظامنا أضعف وقد تتسبب في حدوث كسور دائمة وإعاقات، يُنصح في سن 65 بإجراء مسح DEXA، وهو نوع من الأشعة السينية لتحديد وعلاج هشاشة العظام.

10. مخطط كهربية القلب ECG

يكتشف اختبار مخطط كهربية القلب مشاكل القلب من خلال مراقبة النشاط الكهربائي الناتج عن القلب، قد ينصح الطبيب بإجراء اختبار القلب لكبار السن، إذا كان المريض يدخن أو يعاني من زيادة الوزن أو يعاني من ارتفاع ضغط الدم أو مرض السكري أو يعاني من ألم في الصدر أو ضيق في التنفس.