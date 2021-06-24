كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 24 يونيو 2021 05:36 مساءً - فوائد الكاكاو للأطفال، يعتبر الكاكاو عادةً متعة أو رفاهية ننغمس فيها، وعلى الرغم من أنها مناسبة، فهي ليست مجرد طعم، حيث يحتوي الكاكاو على فيتامينات للأطفال توفر العديد من الفوائد الصحية أيضاً، التقت الخليج 365 نت بالدكتور عبدالرحمن شمس أخصائي التغذية ليحدثنا عن فوائد الكاكاو للأطفال.

الكاكاو يسبب السعادة

يحتوي على عناصر ومواد تؤثر على هرمونات تنظيم الحالة المزاجية المختلفة داخل أجسامنا

من المعروف أن تركيبة كاكاو الشوكولاتة يحتوي على عناصر ومواد معينة تؤثر على هرمونات تنظيم الحالة المزاجية المختلفة داخل أجسامنا، مثل السيروتونين وتساعد في إعادتها إلى مستوى جيد، الشوكولاتة الداكنة على وجه الخصوص مفيدة للغاية لتحسين مزاجك.

الكاكاو يعطي طاقة للطفل

عندما تفتقرين إلى الطاقة أو يبدأ التعب في الظهور عليك، فإن تناول "قضمة" من الشوكولاتة يمكن أن يجعلك تشعرين بالانتعاش ويمنحك دفعة سريعة من الطاقة للعودة إلى مهامك.

الكاكاو يقوي الذاكرة

ينصح الكثير من الناس بالكاكاو لأنه يلعب دوراً حيوياً في تحفيز الذاكرة في الدماغ من خلال وجود مركبات الفلافونويد في هذه العناصر.

الكاكاو مضاد للأكسدة

توجد بعض مركبات الفلافونويد في مسحوق الكاكاو المستخدم في إنتاج الشوكولاتة نفسها، بصرف النظر عن تحسين خصائص الوقاية من الالتهاب وزيادة مضادات الأكسدة وتحسين خصائص التخثر في الدم، فإن حساسية الأنسولين تزداد أيضاً، مما يقلل من فرص الإصابة بمرض السكري في المستقبل.

منبه طبيعي

عندما يتم الجمع بين شوكولاتة الحليب والشوكولاتة الداكنة بشكل فعال، فإنها توفر التوازن المناسب لمركبات الفلافونويد من الأخيرة وتقليل استهلاك الكافيين من الأولى.

الكاكاو يحسن البشرة

إذا كان طفلك يعاني من مشاكل متعلقة بالجلد أو ليس لديه بشرة صحية، فإن تناول الكاكاو يمكن أن يساعد في استعادة الجلد الصحي مرة أخرى، دون التسبب في أي حب الشباب.

الكاكاو يحمي الجسم

الكاكاو يحمي الجسم

تلعب مضادات الأكسدة الموجودة في الكاكاو دوراً رئيسياً في العناية بأي جذور حرة داخل جسم الطفل ومنعها من إتلاف الجسم داخلياً.

الكاكاو غني بالبوتاسيوم والمغنسيوم

تعتبر الشوكولاتة الداكنة خياراً صحياً من قبل الكثيرين، وذلك ببساطة بسبب وجود العديد من المعادن مثل السيلينيوم والزنك والبوتاسيوم والمغنيسيوم والحديد وغيرها الكثير، مما يجعلها جزءاً من تكوينها.

يحافظ على صحة الأسنان

الكاكاو يحافظ على صحة الأسنان

يتجنب معظم الآباء إعطاء أطفالهم الكاكاو لاعتقادهم أن تناول الكاكاو يسبب تسوس الأسنان، الحقيقة هي عكس ذلك في الواقع لأن الكاكاو يعمل في الواقع على تقليل وجود البلاك، تنظيف الأسنان بشكل صحيح، مرتين في اليوم على الأقل، سيقلل من فرص التسوس ويساعد في الحفاظ على صحة الأسنان ،أحد الآثار الرئيسية لتناول الكاكاو هو التعزيز الفوري للدورة الدموية داخل الجسم، هذا يساعد في دعم تطوير وظائف الدماغ عند الأطفال أيضاً.

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