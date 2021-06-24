اليوم الخميس ...ماذا أقدم لأطفالي على العشاء؟

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 24 يونيو 2021 05:36 مساءً - تعد وجبات الدجاج، من الوصفات التي يحبها الأطفال، ولتجعلي يوم الخميس مميزاً، لازال أمامك الوقت الكافي لتختاري من هذه الأطباق ولو اقتراحين، بالتأكيد هناك ضيوف على مائدتك الليلة، فكوني سيدة المطبخ، ودللي أطفالك وضيوفك بهذه الأفكار.

دجاج بالصلصة الحمراء والبازلاء

دجاج بالصلصة الحمراء والبازلاء

المقادير: تكفي لـ 5 أشخاص

3 صدور دجاج مقطعين لمكعبات + بصلة مفرومة + فص ثوم مفروم

كيس بازلاء صغير مثلج + 3 حبة طماطم مقطعة لمكعبات + 3 ملاعق معجون طماطم + من كل نوع ملعقة صغيرة: "ملح – كركم - بهارات مشكلة - كزبرة مطحونة - كمون مطحون" + قليل من الكمون الحب + رشة فلفل أسود + رشة اوريجانو.

طريقة التحضير:

1 - نحمر البصل والثوم ونضيف له مكعبات الطماطم وصلصة الطماطم والفلفل والملح والبهارات ونغطيه حتى يذبل الطماطم.

2 - نضيف مكعبات الدجاج، وكوب ماء ونغطيه لـ 15 دقيقة، ثم نضيف كيس البازلاء، ورشة الأوريجانو ونتركه لـ 10 دقائق، حتى تستوي البازلاء. يمكنك تقديم الأرز المطبوخ بالبخار إلى جانبها.

دجاج بالصلصة الحمراء والجزر والكوسا

دجاج بالصلصة الحمراء والجزر والكوسا

المقادير: تكفي لـ 5 أشخاص

3 صدور دجاج مقطعين لمكعبات + بصلة مفرومة + فص ثوم مفروم

3 حبات كوسا مقطعة لمكعبات+ وجزرتان مقطعتان لمكعبات+ 3 حبة طماطم مقطعة لمكعبات + 3 ملاعق معجون طماطم + من كل نوع ملعقة صغيرة: "ملح – كركم - بهارات مشكلة- كزبرة مطحونة - كمون مطحون" + قليل من الكمون الحب + رشة فلفل أسود + رشة اوريجانو.

طريقة التحضير:

1 - نحمر البصل والثوم ونضيف له مكعبات الطماطم وصلصة الطماطم والفلفل والملح والبهارات ونغطيه حتى يذبل الطماطم.

2 - نضيف الجزر، وكوب ماء ونغطيه لـ 10 دقائق، ثم نضيف الكوسا، ورشة الأوريجانو ونتركه لـ 10 دقائق، حتى تستوي الخضراوات. يمكنك تقديم الأرز المطبوخ بالبخار إلى جانبها.

دجاج مقرمش

دجاج مقرمش

المقادير: تكفي لـ 5 أشخاص

2 دجاجة كاملة متوسطة الحجم

محلول نقع الدجاج

¼ لتر من الماء + 2 ملعقة ملح + 4 ملاعق كبيرة خل أبيض + كوب من الحليب + ملعقة بهارات + بصل بودرة وثوم بودرة + زنجبيل بودرة + كاري أو توابل دجاج + فلفل أبيض أو أسود وكركم.

للتغطية:

½ كيلو من الدقيق + ¼ كوب من النشاء + ملعقة كبيرة بيكنج بودر + 2 ملعقة من الملح + بصل بودرة+ ثوم بودرة + زنجبيل بودرة+ كاري + توابل دجاج +فلفل أبيض أو أسود+ كركم ويمكن اضافة اوريجانو أو زعتر.

طريقة التحضير:

1 - يقطع الدجاج لقطع صغيرة، ثم يتم عمل فتحات عند مناطق العظم وثقوب في جميع القطع وينقع في المحلول.

2 - تجهيز الغطاء الخارجي بخلط جميع مواد التغطية، وتقلب قطع الدجاج في الخليط من دون الضغط عليه ثم يرش ببخاخ الماء، ويعاد تقليبه فوق الخليط حتى يتكون غطاء مجعد على سطح الدجاج ثم قليه مباشرة من دون انتظار.

3 - عند القلي لا بد أن يكون الزيت عميقاً وحاراً، توضع قطع متباعدة من الدجاج لدقيقتين من دون تقليب حتى تتماسك ثم تقلّب حتى تتحول للون الذهبي وتصبح جاهزة ثم تصفى وتوضع على مناديل. وتقدم مع الصوصات والبطاطس المقلية حسب الرغبة.

دجاج بالصلصة الحمراء والفطر

دجاد بالفطر

المقادير: تكفي لـ 5 أشخاص

3 صدور دجاج مقطعة لمكعبات + بصلة مفرومة + فص ثوم مفروم

علبة فطر طازج + 3 حبة طماطم مقطعة لمكعبات + من كل نوع ملعقة صغيرة: "ملح – كركم - بهارات مشكلة- كزبرة مطحونة - كمون مطحون" + قليل من الكمون الحب + رشة فلفل أسود + رشة اوريجانو.

طريقة التحضير:

1 - نحمر البصل والثوم ونضيف له مكعبات الطماطم والفلفل والملح والبهارات ونغطيه حتى يذبل الطماطم.

2 - نضيف مكعبات الدجاج، وكوب ماء ونغطيه لـ 15 دقيقة، ثم نضيف الفطر بعد غسله وتقطيعه، ورشة الأوريجانو ونتركه لـ 10 دقائق، حتى يستوي الفطر، ونترك القدر حتى تجف الطماطم، يمكنك تقديم الأرز المطبوخ بالبخار والبروكلي إلى جانبها.

دجاج مشوي بالفرن

دجاج مشوي بالفرن

المقادير: تكفي لـ 4 أشخاص

دجاجة كبيرة +2 ليتر ماء + 2 ملعقة كبيرة ملح خشن + 2 ورقة غار + 4 فصوص ثوم صحيحة + 4 حبات قرنفل + ليمونة مقطعة + ملعقة كبيرة سكر + 20 غ زبدة

طريقة التحضير:

1 - ينظف الدجاج جيداً، وينقع بليترين ماء وملعقتين كبيرتين ملح خشن والسكر ونضع ورق الغار والقرنفل والثوم وشرايح الليمون...(كل ليتر ماء يحتاج ملعقة كبيرة من الملح الخشن). ويظل لـ 5 ساعات.

2 – نُخرج الدجاجة من خليط النقع، ونضعها على الشبك، حتى تتم تصفيتها.

3 - تقلب الدجاجة على بطنها وتوضع في صينية، ثم تدهن بالقليل من الزبدة، وتوضع فوقها وحولها عيدان الروزماري، وشرائح الليمون، وتُزج على فرن 200 درجة لمدة 30 دقيقة، ثم نخفف النار 180 درجة، لـ 30 دقيقة أخرى، أو حتى تشوى الدجاجة جيداً، (على حسب وزنها كل كيلو يحتاج ساعة).

سندويشات برغر

سندويشات برغر

بكل بساطة يمكنك الاستعانة بشرائح البرغر المثلجة، من الدجاج، وشويها في الفرن، ثم أحضري البرغر، وضعي شرائح الخس والطماطم، ثم شريحة البرغر، وأضيفي اللبن الروب، والملفوف الأحمر المفروم.