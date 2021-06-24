بـ15 دولارا.. طريقة رخيصة للعثور على المتغيرات الجديدة لكورونا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - طور الباحثون في معهد كارولينسكا بالسويد تقنية رخيصة التكلفة للمراقبة الفعالة للانتشار العالمي للمتغيرات الجديدة لفيروس كورونا المستجد.

وتم تقديم هذه التقنية في العدد الأخير من دورية "نيتشر كوميونيكيشن".

ومنذ ظهور الوباء، تم ترتيب آلاف الجينومات الفيروسية لإعادة بناء التطور والانتشار العالمي لفيروس كورونا، وهذا مهم لتحديد المتغيرات المتعلقة بشكل خاص والتي تكون أكثر عدوى أو مسببة للأمراض أو مقاومة للقاحات الموجودة.

ومن أجل المراقبة العالمية لجينوم كورونا المستجد، من الضروري تسلسل وتحليل العديد من العينات بطريقة فعالة من حيث التكلفة.

لذلك، طور الباحثون في مختبر "بينكو كروسيتو" في معهد كارولينسكا ومختبر العلوم من أجل الحياة (SciLifeLab) في السويد طريقة جديدة أسموها (COVseq)، يمكن استخدامها لمراقبة الجينوم الفيروسي على نطاق واسع وبتكلفة منخفضة.





ويتم أولا إنشاء العديد من نسخ الجينوم الفيروسي باستخدام ما يسمى تفاعل البوليميراز المتسلسل (تفاعل البلمرة المتسلسل)، ثم يتم تصنيف العينات وتجميعها معًا في نفس مكتبة التسلسل، باستخدام طريقة سابقة تم تطويرها في مختبر" بينكو كروسيتو" وتم تكييفها الآن لتحليل كورونا المستجد.

ومن خلال إجراء تفاعلات بأحجام صغيرة جدًا وتجميع مئات العينات معًا في نفس مكتبة التسلسل، يمكننا تسلسل آلاف الجينومات الفيروسية أسبوعيًا بتكلفة أقل من 15 دولارًا لكل عينة"، كما يقول نينغ تشانغ، باحث ما بعد الدكتوراه في قسم الكيمياء الحيوية الطبية والفيزياء الحيوية بمعهد كارولينسكا.

وكشفت التحليلات المقارنة لـ29 عينة إيجابية لـ (كورونا المستجد) أن طريقة (COVseq)، لديها قدرة مماثلة للطريقة القياسية لتحديد التغييرات الصغيرة في الجينوم.

وأظهرت التحليلات التي أجريت على 245 عينة إضافية أن الطريقة الجديدة لديها أيضًا قدرة عالية على اكتشاف متغيرات فيروس كورونا الناشئة ذات الأهمية المحتملة، والميزة الرئيسية لهذه الطريقة على الطرق الحالية هي الفعالية من حيث التكلفة.

ويقول نيكولا كروسيتو، الباحث الرئيسي للدراسة: "يمكن استخدام طريقتنا غير المكلفة على الفور في المراقبة الجينية لفيروس كورونا المستجد من قبل وكالات الصحة العامة ويمكن أيضًا تكييفها بسهولة مع فيروسات الحمض النووي الريبي الأخرى، مثل فيروسات الإنفلونزا وحمى الضنك".