شكرا لقرائتكم خبر عن كيف تحافظ على صحة أطفالك فى زمن كورونا عبر 6 خطوات؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تشكل المتغيرات الجديدة لفيروس كورونا خطرا على جميع الفئات العمرية، إلا أن الأطفال هم أكثر الفئات التى تضررت فى ظل الموجة الأخيرة، بعد أن تم استهدافهم بأعراض جديدة غير شائعة عن الموجات السابقة، وتعددت تلك الأعراض ما بين الطفح الجلدى والحمى وكان أخطرها متلازمة التهاب الأجهزة المتعددة، التى تؤثر بشكل خطير على القلب أو الأوعية الدموية أو الكليتين أو الجهاز الهضمى أو الدماغ.

وحددت مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها CDC، العديد من النصائح والإجراءات الوقائية للحفاظ على الأطفال فى ظل جائحة فيروس كورونا، وأبرزها:

1.غسل اليدين

لابد أن تنصح طفلك بغسل اليدين بالماء والصابون لمدة 20 ثانية، للتخلص من العدوى الفيروسية، والالتزام باستخدام معقم اليدين الذى يحتوى على 60% كحول على الأقل.

2. ارتداء الكمامة

احرص على أن يلتزم طفلك بارتداء الكمامة إذا كان عمره عامين أو أكثر، خاصة عندما يكون فى الأماكن العامة.

3. الالتزام بالتباعد الاجتماعى

تأكد من أن طفلك وجميع أفراد أسرتك يبتعدون مسافة 6 أقدام على الأقل عن الأشخاص الآخرين الذين لا يعيشون معهم لتجنب العطس والسعال.

4. احرص على منح طفلك اللقاحات الفعالة ضد الأمراض

تعتبر اللقاحات جزءًا مهمًا من الحفاظ على صحة طفلك من خلال حمايته من الأمراض التي يمكن الوقاية منها باللقاحات، مثل الحصبة والأنفلونزا (الأنفلونزا) والسعال الديكي (السعال الديكي) وأمراض أخرى يمكن أن تنتقل من شخص لآخر.

يمكن أن يؤدى النشاط البدنى المنتظم إلى تحسين الصحة البدنية والعقلية لطفلك.

6. تأكد من التزام مدرسة طفلك بالإجراءات الاحترازية

تأكد من التزام مدرسة طفلك بكل الإجراءات الاحترازية التى تحميه من العدوى، بشأن التأكد من سلامة الوجبات المدرسية وطريقة حفظها.