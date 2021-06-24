شكرا لقرائتكم خبر عن أفضل 5 أطعمة تناولها خلال فترة الامتحانات.. أبرزها الخضراوات الداكنة والأسماك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قد يعانى الطالب من التوتر قبل الامتحانات، ويعد الالتزام بنظام غذائى مناسب أكثر أهمية للطلاب فى هذه الفترة، وخلال التقرير التالى نرصد أفضل 5 أطعمة يجب تناولها قبل الامتحان، وفقا لما نشر من موقع "score at the top".

1. الأسماك من أجل أوميجا 3:تعتبر غذاء ممتازا لوظائف الدماغ الجيدة، ويمكن أن تساعد الطالب على البقاء منتبها أثناء الامتحان، تعد أوميجا 3 طريقة رائعة للحفاظ على قدرات التركيز وسعة الدماغ واليقظة العامة، أفضل مصدر لها سمك السلمون المرقط والسردين والماكريل والرنجة.



الخضراوات الداكنة الخضراوات الداكنة

2. الفواكه والخضراوات الداكنة: كلما كانت الفاكهة أو الخضار أغمق، كان ذلك أكثر صحة بالنسبة لك، ولكن عند البحث عن مضادات الأكسدة فإن مضادات الأكسدة تصبح الأكثر فائدة عندما يتم الحصول عليها من خلال الأطعمة الكاملة.

3. الكربوهيدرات المعقدة : تحترق السكريات البسيطة فى المشروبات الغازية والحلوى بسرعة كبيرة جدًا، وهذا هو سبب أهمية الكربوهيدرات المعقدة ووفقًا لمعهد فرانكلين بولاية بنسلفانيا الأمريكية، تحتاج أدمغتنا إلى ضعف كمية الطاقة التى تحتاجها بقية الخلايا فى أجسامنا، أفضل مصدر لهذا الوقود هو الكربوهيدرات المعقدة والفواكه والخضراوات والحبوب الطبيعية.

4. مصادر البروتين :مهمة للطاقة المستدامة، يوصى بتناول وجبة إفطار تحتوى على البروتين لتقليل القلق، وهو أمر يمكن أن يكون مفيدًا جدًا فى يوم الامتحان، حافظ على مصادر البروتين، وتشمل بعض بروتينات الإفطار الممتازة ما يلي: اللحوم الخالية من الدهون، والبيض، والحليب.

5. الماء:الترطيب المناسب مهم للغاية لوظيفة الدماغ، شجع أبناءك على شرب الكثير من الماء فى الصباح واجعلهم يحملون زجاجة ماء معهم إلى الامتحان.

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