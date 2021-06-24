شكرا لقرائتكم خبر عن واتساب يضيف ميزة جديدة .. شاهد الفيديو والصور لمرة واحدة (تفاصيل) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال موقع WABetaInfo المتخصص في أخبار واتساب والهواتف الذكية، إنه من المقرر أن يدخل تطبيق التواصل «واتساب» قريبا إلى حيز التنفيذ ميزة مشاهدة الصور والفيديوهات لمرة واحدة فقط.

وأضاف الموقع أن الميزة الجديدة ستسمح للمرسل بتوجيه صور وفيديوهات لا يمكن للمستقبلين إلا مشاهدتها مرة واحدة.

وستخفتي الصور والفيديوهات أثناء الدردشة بمجرد مشاهدتها من الطرف الآخر، والغاية من وراء ذلك هو الحفاظ على مساحة أكبر في ذاكرة الهواتف الذكية.

كما ستسمح الخاصية الجديدة للمستخدم بالتأكد مما إذا كان المستقبل قد شاهد الصورة أم لا. ولم يكشف الموقع عن موعد محدد لإطلاق الخدمة لكنه قال إن ذلك سيتم قريبا.

وقال إن هذه الميزة ستكون متاحة للهواتف التي تعمل بنظامي «أندرويد» و«أي أو أس». وكانت هذه الميزة مستخدمة من قبل في إنستجرام، حيث إن أي شخص يستقبل هذا النوع من الرسائل يلاحظ اختفاءها بعد لحظات من صندوق الرسائل.