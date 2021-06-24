شكرا لقرائتكم خبر عن فيتامينات تحميك من أعراض نزلات البرد وتقوى المناعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتكون جهازك المناعي من مجموعة معقدة من الخلايا والعمليات والمواد الكيميائية التي تدافع عن جسمك باستمرار ضد مسببات الأمراض الغازية، بما في ذلك الفيروسات والسموم والبكتيريا، والحفاظ على صحة الجهاز المناعي على مدار العام هو مفتاح الوقاية من العدوى والمرض، وفقا لتقرير موقع " healthline".

يعد اتخاذ خيارات نمط الحياة الصحية من خلال تناول الأطعمة المغذية والحصول على قسط كافٍ من النوم والتمارين من أهم الطرق لتقوية جهاز المناعة لديك، بالإضافة إلى ذلك، أظهرت الأبحاث أن تناول فيتامينات ومعادن وأعشاب ومواد أخرى يمكن أن يساعد في تحسين الاستجابة المناعية ويحتمل أن يحمي من الأمراض.

فيما يلي عدد من المكملات المعروفة بقدرتها على تعزيز المناعة :

1. فيتامين د

فيتامين د عنصر غذائي قابل للذوبان في الدهون ضروري لصحة وعمل جهاز المناعة لديك، يعزز فيتامين د تأثيرات مكافحة مسببات الأمراض للخلايا الوحيدة وخلايا الدم البيضاء التي تعد أجزاء مهمة من دفاع المناعة - ويقلل الالتهاب، مما يساعد على تعزيز الاستجابة المناعية.

يعاني الكثير من الناس من نقص في هذا الفيتامين المهم، مما قد يؤثر سلبًا على وظائف المناعة، ويرتبط انخفاض مستويات فيتامين (د) بزيادة خطر الإصابة بعدوى الجهاز التنفسي العلوي، بما في ذلك الأنفلونزا والربو التحسسي.

2. الزنك

الزنك ضروري لتنمية الخلايا المناعية والتواصل ويلعب دورًا مهمًا في الاستجابة الالتهابية، حيث يحمي الزنك أيضًا بشكل خاص حواجز الأنسجة في الجسم ويساعد على منع دخول مسببات الأمراض الأجنبية.

يؤثر نقص هذه المغذيات بشكل كبير على قدرة جهازك المناعي على العمل بشكل صحيح، مما يؤدي إلى زيادة خطر الإصابة بالعدوى والأمراض ، بما في ذلك الالتهاب الرئوي ، ووفقًا للبحث ، تم العثور على 16 ٪ من جميع التهابات الجهاز التنفسي العميقة في جميع أنحاء العالم بسبب نقص الزنك (15 مصدر موثوق).

3. فيتامين سي

ربما يكون فيتامين سي هو المكمل الأكثر شيوعًا الذي يتم تناوله للحماية من العدوى نظرًا لدوره المهم في صحة المناعة، يدعم هذا الفيتامين وظيفة الخلايا المناعية المختلفة ويعزز قدرتها على الحماية من العدوى، كما أنه ضروري للموت الخلوي، والذي يساعد في الحفاظ على صحة الجهاز المناعي عن طريق التخلص من الخلايا القديمة واستبدالها بخلايا جديدة.

يعمل فيتامين سي أيضًا كمضاد قوي للأكسدة ، حيث يحمي من الضرر الناجم عن الإجهاد التأكسدي ، والذي يحدث مع تراكم الجزيئات التفاعلية المعروفة باسم الجذور الحرة، ثبت أن المكملات بفيتامين ج تقلل من مدة وشدة التهابات الجهاز التنفسي العلوي ، بما في ذلك نزلات البرد.

5. المكملات الأخرى ذات القدرة على تعزيز المناعة تشمل :السيلينيوم:

السيلينيوم معدن ضروري لصحة المناعة، توضح الأبحاث التي أجريت على الحيوانات أن مكملات السيلينيوم قد تعزز الدفاع المضاد للفيروسات ضد سلالات الأنفلونزا، بما في ذلك H1N1

الثوم:

للثوم خصائص قوية مضادة للالتهابات ومضادة للفيروسات، وقد ثبت أنه يعزز الصحة المناعية عن طريق تحفيز خلايا الدم البيضاء الواقية مثل الخلايا القاتلة الطبيعية والبلاعم، ومع ذلك ، فإن البحوث البشرية محدودة.

عرق السوس:

يحتوي عرق السوس على العديد من المواد ، بما في ذلك الجلسرهيزين ، التي قد تساعد في الحماية من الالتهابات الفيروسية، ووفقًا للأبحاث يُظهر الجلسرهيزين نشاطًا مضادًا للفيروسات ضد فيروس كورونا.

فيتامينات ب المعقدة:

فيتامينات B ، بما في ذلك B12 و B6 ، مهمة للاستجابة المناعية الصحية..

الكركمين:

الكركمين هو المركب النشط الرئيسي في الكركم، له خصائص قوية مضادة للالتهابات ، وتشير الدراسات التي أجريت على الحيوانات إلى أنه قد يساعد في تحسين وظيفة المناعة.