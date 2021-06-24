شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة العالمية: لقاحات كورونا المعتمدة على تقنية mRNA فعالة ضد متحور دلتا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور أحمد المنظرى المدير الإقليمى لشرق المتوسط، خلال مؤتمر صحفى لمنظمة الصحة العالمية، حول مستجدات فيروس كورونا بالعالم وإقليم شرق المتوسط، إن "المنظمة تعرفت على احتياجات الدول من التحديات الصحية، والاحتياجات الأساسية للتشخيص، وصولا لشراء الأدوية ونهاية بتوفير اللقاحات، وتم وضع الكثير من المقترحات للداعمين ولازال التحدى كبير وخاصة التمويل، ولكن التمويل الذى رصده البنك الدولى يعتبر فرصة ذهبية، لاستغلاله ونسعى للاستفادة من هذه المخصصات".

من جانبها، قالت الدكتورة رنا الحجة مدير إدارة البرامج بمنظمة الصحة العالمية، إن ظهور التحورات أمر منتظر، حيث إن الفيروسات تتحور بطبيعتها، والطريقة الوحيدة للحد من التحورات هو الالتزام بالإجراءات الوقائية وبالنسبة لمتحور دلتا لدية القدرة على الانتقال بسرعة، ولكن حتى الآن ليس لدينا بيانات قوية نعتمدعليها بشكل أساسى، موضحة إن هذا المتحور يؤدى إلى زيادة الوفيات، كما يؤدى إلى دخول المستشفيات اكثر، وأكثر الدول أعلنت أن نسبة كبيرة من وفيات كورونا كانت نتيجة سلالة دلتا.

وأضافت: "لدينا 4 تحورات أساسية فى العالم، وأكثر البيانات تبين أن فعالية اللقاحات كبيرة ضد متحور دلتا ولقاحات فايزر ومويدرنا واسترازينيكا ، واللقاحات المعتمدة على تقنية mRNA فعالة، ولازلنا لا نعرف مدى فعالية اللقاحات ضد المتحورات الموجودة حاليًا".

وقالت: "لازلنا لا نعرف الكثير عن متحور دلتا بلس، لازالنا لا نعرف الكثير عنه لكن هناك تغيرات بسيطة نتيجة معلومات واردة من الهند، والمنظمة لم تؤكد على ذلك".