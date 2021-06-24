شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة العالمية: 8 لقاحات اعتمدتها المنظمة و5% فقط من الملقحين أصيبوا بالعدوى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت الدكتورة داليا السمهورى مدير برامج الاستعداد للطوارئ واللوائح الصحية الدولية بالمكتب الإقليمى لشرق المتوسط، أنه سيتم اقتصار الحج على بعض الفئات وعدم قبول المعرضين للخطر مثل كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة، موضحة أنه يجب منع الحشود والتجمعات خلال موسم الحج، وأن يكون الحج آمن وسيتم نشر الإرشادات الخاصة بالحج على موقع منظممة الصحة العالمية.

من جانبه قال الدكتور أحمد المنظرى المدير الإقليمى لشرق المتوسط لم تتوقف إمدادات اللقاحات سواء من خلال التعاقدات الثنائية أو إعطاء 83 مليون جرعة لإقليم شرق المتوسط، و90 مليون جرعة للعالم من مرفق كوفاكس وتم حصول الإقليم من مرفق كوفاكس على 13 مليون جرعة، والمنظمة مستمرة مع الشركات المصنعة لإمداد العالم بلقاحات كورونا، واللقاحات التى اعتمادها من المنظمة كانت 8 أنواع من اللقاحات، وآخرها كان لقاح سينوفاك الصينى والذى تم استخدامه فى معظم دول العالم.

وقالت الدكتورة رنا الحجة مدير ادارة البرامج بمنظمة الصحة العالمية إن نسبة الذين التقطوا العدوى من الملقحين قليلة جدا، موضحة أن الدراسات السريرية بعد أو قبل ترخيص اللقاحات أظهرت أن نسبة فعالية اللقاحات ما بين 70 إلى 80%، حيث إنها لا تحمى بنسبة 100%، لكن جميع اللقاحات المرخصة ضد المرض الخطير الذى يؤدى إلى دخول المستشفى أو الوفاة هى 100%، ولدينا بعض البيانات نحو 5% تقريبا من الملقحين يحدث لهم التهاب والإصابة بفيروس كورونا، لكن نسب الوفيات نادرة، وهذا يبرز أهمية تلقى اللقاح.

وأشارت إلى أنه بالنسبة للسيدات الحوامل فإن الدراسات السريرية لا تجرى إلا على الأصحاء، وكان نسبة السيدات الحوامل قليلة، ومع مرور الوقت، نتعلم الجديد والنساء الحوامل هن من الفئات المعرضة للإصابة بفيروس كورونا، ويمكن انتهاء الحمل قبل وقته وهن أكثر عرضة للإصابة ونطلب من الأطباء الذين يهتمون بالنساء الحوامل تقييم نسب الخطورة فيما يتعلق بإعطائهم اللقاح، وحاليا الدراسات تجرى لمعرفة مدى أمان اللقاح ولدينا بيانات على أمان اللقاحات على السيدات الحوامل، ولا يوجد شركات تقدمت لترخيص اللقاح للاطفال، لكن بعض الدول والمؤسسات المهتمة بترخيص اللقاحات رخصوا إعطاء اللقاح للأطفال من سن 12 إلى 18 سنة ، وفى الوقت الحالى نجاهد لتأمين عدد كبير من اللقاحات للفئات المعرضة للخطر، ونحاول تامين 40% من اللقاحات خلال هذا العام.