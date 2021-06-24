فوائد البمبر لصحتك غير متوقعة أبرزها تعزيز المناعة

بيروت - نادين محمد -

فوائد فاكهة البمبر غير متوقعة لصحتك، فهي مليئة بالعديد من العناصر الغذائية المفيدة، مثل فيتامين سي ومضادات الأكسدة. وتشير بعض الأدلة إلى أنها قد تساعد أيضاً في تقليل الالتهاب وحماية صحة القلب وتحسين النوم كجزء من نظام غذائي صحي.

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الالتهاب هو جزء من استجابة الجسم الطبيعية للمرض أو الإصابة على المدى القصير، يمكن أن يكون مفيداً. ومع ذلك، فإن الالتهاب طويل الأمد له دور في العديد من الحالات المزمنة.

على الرغم من أن اتباع نظام غذائي غني بالفواكه والخضروات والألياف بشكل عام يمكن أن يساعد في تقليل الالتهاب، إلا أن البمبر قد يكون مفيداً بشكل خاص كجزء من نظام غذائي مضاد للالتهابات.

فوائد البمبر في محاربة السرطان

تحتوي فاكهة البمبر على العديد من مضادات الأكسدة التي تساعد على محاربة الجذور الحارة ومختلف أنواع السرطانات.

كما تساعد تلك الفاكهة على وقف انتشار الخلايا السرطانية.

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فوائد البمبر ومحاربة النقرس

وفقاً لدراسة حديثة ساعد تناول البمبر على انخفاض بنسبة 35٪ في نوبات النقرس على مدى يومين، وظل هذا التأثير كما هو، بغض النظر عن الجنس ووزن الجسم مدرات البول واستخدام الأدوية المضادة للنقرس.

فوائد البمبر لصحة القلب

بشكل عام، اتباع نظام غذائي غني بالفواكه والخضروات وقليلة الدهون المشبعة هو الأفضل لصحة القلب. ومع ذلك، قد يكون البمبر مفيداً بشكل خاص في النظام الغذائي الصحي للقلب، حيث يُظهر إمكانية خفض ضغط الدم لاحتواء فاكهة البمبر على العديد من العناصر الغذائية التي قد تساعد في خفضه، بما في ذلك مادة البوليفينول والبوتاسيوم.

فوائد البمبر للنوم

البمبر مصدر طبيعي غني بالميلاتونين، وهو ناقل عصبي يؤثر على النوم والمزاج. يمكن أن يكون الميلاتونين مفيداً لمن يعانون من الأرق، حيث إن المادة الكيميائية هي التي تسبب النعاس.

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يحسِّن الدورة الدموية

أظهرت النتائج أن استهلاك البمبر يحسِّن من قدرة الشخص على التحمل أثناء التمرين. ربما كان هذا بسبب انخفاض مؤشر نسبة السكر في الدم وخصائصه المضادة للالتهابات ومضادات الأكسدة وتعزيز تدفق الدم.

عصير أوراق البمبر

يساعد تناول عصير أوراق فاكهة البمبر لعلاج الصداع النصفي والالتهابات والتورمات، ويتم وضع مسحوق البذور أو الفواكه الطازجة على الطفح عن طريق طحن البذور وخلطها بالزيت، ووضعها على مكان الطفح الجلدي.

ويساعد طحن بذور فاكهة البمبر على علاج الروماتيزم، وذلك لاحتوائه على مادة لزجة يمكن تطبيقها موضعياً على مكان الألم.

صحة الجهاز التنفسي

تناول ملعقة شاي أوراق البمبر تساعد على تهدئة السعال عن طريق غلي أوراقه، يمكن استخدام البمبر أيضاً لمنح فمك رائحةً جيدةً وعلاج التقرحات.

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