بيروت - نادين محمد - تسأل الكثيرات عن مكونات قهوة التنحيف السحرية. فمن المعروف ان هذا المشروب هو الاكثر شعبية في العالم. ولهذا لا يمكن احد التخلي عنه. وهكذا يسعى الجميع الى تناوله مع خسارة الوزن ويبحثون عن افضل الطرق التي يمكن ان تساعد على ذلك. وفي هذا السياق يتم الحديث عن مكونات قهوة التنحيف السحرية. وهذا ابرز ما يجب معرفته عنها وعن فوائدها وطريقة تحضيرها في المنزل.

المكونات



من الممكن توفير مكونات قهوة التنحيف السحرية بسهولة. ولهذا يمكن تحضيرها في المنزل وتناولها في اطار برنامج غذائي يهدف الى خسارة الوزن وحرق الدهون الضارة والحفاظ على الرشاقة.

المقادير

5 ملاعق وسط من القهوة السوداء

ملعقتا طعام من الكمون المطحون

ملعقة طعام من الشاي الاخضر المجفف

ملعقة طعام من البابونج المجفف

ملعقة طعام من الميرمية المجففة



الطريقة

1 يتم وضع 3 اكواب من ماء الشرب في الركوة او في وعاء التحضير.

2 تضاف القهوة الى الماء ويتم الخلط جيداً حتى الحصول على مزيج منسجم تماماً.

3 يضاف الكمون ويتم التقليب مجدداً.

4 تضاف الميرمية ثم الشاي الاخضر فالبابونج وفي كل مرة يجب خلط المكونات جيداً.

5 توضع الركوة او الوعاء على نار هادئة مع استمرار الخلط.

6 بعد الغليان ينزع الوعاء فوراً عن النار ويترك الخليط حتى يبرد.

7 من اجل الاستفادة من هذه القهوة يجب تناول كوب منها 3 مرات يومياً بعد الوجبات الاساسية. ومن الضروري في هذه الحالة ايضاً الحرص على اعتماد نظام غذائي صحي وممارسة التمارين الرياضية بانتظام.

القهوة الماليزية للتنحيف



تتوفر مكونات قهوة التنحيف السحرية ايضاً في القهوة الماليزية التي يمكن تحضيرها في المنزل ايضاً. وهي تحتوي الى جانب العناصر التي تساعد على خسارة الوزن، على عدد من المغذيات المفيدة للصحة عموماً.

طريقة تحضيرها



المقادير

كوب او كمية مناسبة من الماء

كمية كافية من القهوة الماليزية التي يمكن شراؤها من المتاجر

الطريقة

1 يتم وضع الماء على النار حتى يبلغ درجة الغليان.

2 تتم اضافة القهوة مع التحريك جيداً الى ان تذوب بشكل تام.

3 تترك القهوة على نار هادئة لبضع دقائق قبل ان تنزع عنها.

4 من الممكن اثناء اتباع حمية للتنحيف اضافة القليل من العسل بدلاً من السكر الى القهوة اثناء شربها.

الفوائد



يمكن الاستفادة الى حد كبير من مكونات قهوة التنحيف السحرية الماليزية ايضاً، علماً ان تناولها لا ينطوي على اي اعراض جانبية سيئة.

- تعتبر هذه القهوة آمنة جداً حيث يمكن تناولها باعتدال من دون المعاناة من اي اعراض مزعجة.

- لا تسبب النفخة او اي مشاكل في الامعاء.

- يساعد تناولها على الاحساس بالحيوية والنشاط والطاقة.

- يمكن تناولها عند المعاناة من الصداع حيث تساعد على التخلص منه.

ومن الممكن الاستفادة اكثر من مكونات قهوة التنحيف السحرية العادية والماليزية في حال تم اتباع نظام غذائي صحي اي اذا تم الامتناع عن تناول الدهون الضارة والسكريات مع الحرص على ممارسة التمارين الرياضية بانتظام. فهذا يساعد على انقاص الوزن بطريقة صحية وعلى الحفاظ على الرشاقة لأطول مدة ممكنة.



اقرئي أيضاً: