شكرا لقرائتكم خبر عن «تويتر» تحل أزمة كبيرة يواجهها مستخدمو «إنستجرام».. ما هي؟ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كشفت تقارير صحفية عالمية أن منصة التغريدات «تويتر» حلت أزمة كبيرة يواجهها مستخدمي «انستجرام».

وتتمثل المشكلة في صعوبة نقل التغريدات في «تويتر» إلى «ستوري» في موقع الصور.

ولعدم توّفر تلك الخاصية يُجبر مستخدمي «تويتر» على نقل تغريداتهم إلى قصص «انستجرام» عبر أخذ «لقطات الشاشة» لإرفاقها في القصص الخاصة بهم.

​ولكن موقع «إنجادجيت» التقني المتخصص في نشر تقريرا يكشف فيه نية تويتر، طرح تحديث لمستخدمي نظام تشغيل «آي أو إس» على هواتف «آيفون» يسمح بنقل التغريدات مباشرة إلى «ستوري» موقع الصور «انستجرام».

وتختبر «تويتر» تلك الميزة الجديدة منذ نهاية عام 2020، وتستعد خلال الأيام المقبلة لطرحها رسميا لجميع مستخدميها.