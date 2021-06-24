شكرا لقرائتكم خبر عن لو عايز تخس.. تعرف على أفضل أنواع الصيام المتقطع لإنقاص الوزن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أنظمة الدايت متعددة نختار من بينها ما يتوافق مع متطلباتنا والهدف واحد هو التخلص من بعض الكيلو جرامات والوصول إلى الوزن المناسب، ولعل نظام الصيام المتقطع هو الأكثر شيوعًا وشهرة لفقدان الوزن بين أنظمة الدايت المختلفة، كما أن له أنواع عديدة، وله فوائد صحية للوقاية من الأمراض، وفقًا لما ذكره موقع "تايمز أوف انديا".

الصيام المتقطع هو أحد أنظمة الدايت لإنقاص الوزن يعتمد على الصيام عن الطعام لعدد ساعات معينة، والعودة لتناول الطعام وفقًا لخطة غذائية محددة في توقيتات معينة، حيث يساعد هذا النظام في حرق الدهون بشكل كبير.

- أنواع الصيام المتقطع: 1- صيام يومين فى الأسبوع "دايت 5:2"

يعتبر صيام يومين فى الأسبوع أفضل أنواع الصيام المتقطع، وينصح به العديد من خبراء التغذية، حيث يعتمد على صيام يومين فى الأسبوع مع تقليل السعرات الحرارية إلى 500 أو 600 سعر يوميًا.

2- صيام يوم ويوم

يعتمد على صيام يوم ويوم بالتبادل، حيث يستهدف تقليل عدد السعرات الحرارية فى يوم الصيام عن طريق الامتناع عن تناول الطعام والحصول على كم محدد من السعرات الحرارية من المشروبات المحلاة، على أن يعود الشخص فى اليوم التالى لتناول الطعام بعدد سعرات زيادة بنسبة 25% عن يوم الصيام.

3- ريجيم الصيام المتقطع 16/8

يعتمد هذا الريجيم على الصيام لمدة 16 ساعة، وتناول الطعام خلال الـ8 ساعات المتبقية من اليوم.

ويعتقد الخبراء أن صيام اليومين "دايت 5:2" هو أفضل أنواع الصيام المتقطع، خاصة أنه يتم صيام يومين فقط من الأسبوع بينما يحصل الجسم في الـ5 أيام المتبقية على التغذية الجيدة أسبوعيا، وبذلك فإن الجسم يستطيع الاستفادة من فوائد الصيام دون تعريض الجسم للآثار الجانبية بسبب نقص السعرات الحرارية لفترات طويلة تتكرر بشكل يومي كما يحدث في ريجيم 16/8.