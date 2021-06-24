شكرا لقرائتكم خبر عن 4 أطعمة تساهم فى إنقاص الوزن وتساعد على حرق الدهون.. أبرزها الكرنب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعانى الكثير من أصحاب الوزن الزائد من مشاكل صحية عديدة، ودائما ما يبحثون عن نظام غذائى سليم لإنقاص أوزانهم مرة أخرى والظهور بصورة أكثر جمالا مع الوزن المثالى، وهناك الكثير من الأطعمة التى يصفها الأطباء لمنع تراكم الدهون فى الجسم، وتناولها لا يسبب زيادة فى الوزن، ويساعد أيضا فى حرق الدهون الموجودة فى الجسم.

وذكر موقع "the health " الطبى أن هناك شرطا مثاليا للوزن لكل من الرجال والنساء، يتناسب مع عمره ونوع جنسه، وعندما يتجاوز محتوى الدهون فى جسم الشخص يؤدى زيادة الوزن إلى الكثير من المشاكل الملحوظة فى جسم الشخص، ولكن لا داعى للقلق لأن هناك الكثير من الأشياء التى يمكنك القيام بها لتفقد بعض الكيلوجرامات الإضافية ومنها:





1 الكرنبتناول الكرنب يمكن أن يساعد على حرق الدهون حتى فى المناطق العنيدة مثل الفخذين والبطن، ويساهم فى إنقاص وزنهم وتحسين المظهر الخارجى لها.





2 الجزرالجزر من الخضروات الغنية بالمحتويات الليفية الطبيعية التى تساعد فى فقدان الوزن، كما أن شرب عصير الجزر يوميا يمكن أن يكون صحى للمعدة، حيث يساهم فى منع تراكم السعرات الحرارية.





3 التوت البرى التوت البرى غنى بفيتامين C ومضادات الأكسدة، والتى تحافظ على الوزن.





4 الخيارالخيار دائما عامل تبريد سواء للأجزاء الداخلية والخارجية من الجسم، ويتكون الخيار من 90% من الماء، ما يساعد فى كسر الخلايا الدهنية، ومنع تراكمها فى الجسم.