شكرا لقرائتكم خبر عن إيه اللى بيحصل فى جسمك لما تتعرض للخيانة؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - الشعور بالخيانة من شريك الحياة أو من صديق كنت تظنه صديق العمر مشاعر يصعب التعبير عنها، حينها تشعر بالمعنى الحقيقى للخذلان والصدمة التى تظل آثارها باقية داخلك على مدار حياتك.

وفقًا لما ذكره موقع "Web md"، لم تقتصر آثار الخيانة على مشاعرك فقط بل إنها تفعل الكثير بصحتك وجسمك، وتلعب الهرمونات دورا كبيرا فى هذه المواقف فهى التى تتحكم بكافة المشاعر التى تمر بك خلال ثوانٍ معدودة تحدث عشرات التفاعلات الكميائية وتختلف مستويات الهرمونات وتقفز إلى معدلات غير طبيعية، لتفسر لك ماذا يحدث لجسمك عند التعرض للخيانة.

وعند التعرض للخيانة والصدمة إزاء شريك الحياة يتصدر هرمون الأدرينالين المشهد، لأنه الهرمون الذى يتحكم فى مشاعر الغضب داخلك، كما أنه من أهم أسلحة جسم الإنسان، لأنه يفرز في الجسم بحالات الطوارئ والأزمات من أجل إيقاظ الجسم، وعند تعرضك لهذا الموقف ترتفع مستوياته لأعلى مرحلة، فيؤدى إلى سرعة دقات القلب والتعرق، وسرعة التنفس والشعور المفرط بالغضب والتوتر والعصبية الزائدة التى قد تؤدى إلى العنف، واتخاذ قرارات عنيفة فى هذه اللحظة.

وتحدث خلال هذه اللحظة ملايين التفاعلات الكيميائية بين الغدد الكظرية التى تفرز هذا الهرمون وترسله إلى الدماغ التى تعطى إشارات لبقية الحواس باتخاذ قرارات وردود أفعال معينة.

وعندما تصاب بالخيانة وتتعرض للخذلان فإن الارتفاع المفاجئ لهرمونات الغضب داخلك، قد ينتج عنها مضاعفات صحية خطيرة تلاحقك، تتمثل فى تلف الأوعية الدموية، وارتفاع رضغط الدم وخطر الإصابة بأزمة قلبية والسكتة الدماغية والشعور بالصداع والأرق.

وقد تتعرض النساء إلى الإصابة بمتلازمة القلب المكسور والتى تحدث نتيجة تدفق كمية كبيرة من هرمونات الغضب التى قد تؤدى إلى عرقلة وظيفة القلب وحدوث خلل فى الجهاز العصبى السمباتى، المسئول عن تهدئة الجسم عند التوتر، وتؤدى تلك المتلازمة إلى الشعور بألم مفاجئ بالصدر وحالة من الدوار وخفقان القلب والغثيان، والرغبة فى التقيؤ.