شكرا لقرائتكم خبر عن تسريبات جديدة تكشف ألوان ومواصفات هاتف «آيفون 13».. تعرف عليها والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أوضحت تسريبات عن ألوان ومواصفات هاتف «آبل»، المنتظر «آيفون 13»، والذي من المقرر الإعلان عنه في سبتمبر المقبل. وأظهرت التسريبات التي نشرها موقع «ذا فيرج»، صدور الهاتف باللونين البرتقالي والبرونزي.

وذلك على عكس التسريبات التي أنطلقت منذ أشهر حول الهاتف، التي قالت إنه الهاتف الجديد سيكون باللون الوردي.

في المقابل، كشف الموقع الأمريكي «سي نت» أنه يتوقع إطلاق أربعة طرازات مرة أخرى من الهاتف هذا العام، وهي «آيفون 13»، ونسخة ميني، وبرو، و«آيفون 13 برو ماكس».

كما أوضح الموقع عن سعر الهاتف، كشفت التسريبات أنها من المرجح أن تكون متشابهة جدًا لأسعار إطلاق سلسلة «آيفون 12» التي طرحتها «أبل» العام الماضي، والذي وصل سعرها إلى 829 دولارًا أمريكيًا.

وأشارت التسريبات إلى أن «آيفون 13» الجديد سيحتوي على مزايا عديدة، مثل سعة البطارية، التي ستحتوي على بطاريات أكبر من تشكيلة «آيفون 12».

وزعمت التسريبات أن سعة البطارية تصل إلى نسخة ميني، إلى 2406 مللي أمبير، وتصل إلى 3095 مللي أمبير في الساعة لجهاز «آيفون 13»، وآيفون 13 برو، و4325 مللي أمبير في الساعة لجهاز آيفون 13 برو ماكس.

ولفتت التسريبات إلى صدور الهاتف المنتظر بشاشة لأول مرة بمعدل تحديث 120 هرتز لشاشات هاتفين فقط من الـ 4 هواتف الجديدة، وكشفت تلك التسريبات أن الهاتف سيكون بنفس حجم «آيفون 12»، بالأبعاد 146.7×71.5×7.4 ملليمتر مع وزن 162 جرامًا.