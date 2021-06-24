شكرا لقرائتكم خبر عن أفضل أنظمة الرجيم الصديقة لمريض السكر لمساعدته على إنقاص الوزن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعد الحفاظ على وزن صحى أمرًا مهمًا للجميع، لكن إذا كنت مصابًا بداء السكرى، فقد يؤدى الوزن الزائد إلى صعوبة التحكم فى مستويات السكر فى الدم وقد يزيد من خطر تعرضك لبعض المضاعفات، يمكن أن يمثل فقدان الوزن تحديًا إضافيًا لمرضى السكرى، وذلك وفقا لما ذكره موقع Healthline.



اللحوم والمسكرات

الأكل الصحى أثناء محاولتك إنقاص الوزن مهم، لكن إذا كنت مصابًا بداء السكري، فإن اختيار النظام الغذائي الخاطئ قد يضر بصحتك. يجب تجنب حبوب إنقاص الوزن وأنظمة الجوع، لكن هناك العديد من الأنظمة الغذائية الشائعة التي قد تكون مفيدة.



خطة رجيم صديقة لمريض السكر

ما يجب أن تأكل؟

إذا كنت مصابًا بداء السكرى، فعليك التركيز على تناول البروتينات الخالية من الدهون والألياف والكربوهيدرات المعالجة، والفواكه والخضروات ومنتجات الألبان قليلة الدسم والدهون النباتية الصحية مثل الأفوكادو أو المكسرات، أو زيت الزيتون، يجب عليك أيضًا التحكم في تناول الكربوهيدرات، اطلب من طبيبك أو اختصاصي التغذية تزويدك بعدد الكربوهيدرات المستهدف للوجبات والوجبات الخفيفة، بشكل عام، يجب أن تستهدف النساء نحو 45 جرامًا من الكربوهيدرات لكل وجبة بينما يجب أن يهدف الرجال إلى 60 جرامًا، من الناحية المثالية، يمكن أن تأتي هذه من الكربوهيدرات المعقدة والفواكه والخضروات.



احرص على الخضروات والفواكه

تقدم جمعية السكري الأمريكية قائمة شاملة بأفضل الأطعمة لمرضى السكري تشمل توصياتهم ما يلي:

وفقا لما ذكره موقع Healthline يجب أن يحصل مريض السكر على الفواكه وخضروات والبروتين والحبوب والألبان، مثل الفاصوليا، والتوت، الحليب قليل الدسم أو خالي الدسم، الحبوب الكاملة، مثل الأرز البني والمكرونة المصنوعة من القمح الكامل، والمكسرات، والبطاطا الحلوة، والزبادي قليل الدسم أو خالي الدسم.



نظام غذائى لمريض السكر

وتناول الخضروات غير النشوية مثل البروكلي والكرنب واللفت والبامية، والبروتينات مثل البيض، والأسماك الزيتية مثل السلمون والماكريل والتونة والسردين.

وينصح الخبراء بضرورة تناول الكثير من الماء للبقاء رطبًا، واختيار الأطعمة التي لا تحتوي على سعرات حرارية مثل الماء والشاي كلما أمكن ذلك.



انظمة رجيم لمريض السكر

الأطعمة التي يجب الإقلال منها مثل:

بالنسبة لمرضى السكري، هناك بعض الأطعمة التي يجب الحد منها، يمكن أن تسبب هذه الأطعمة ارتفاعًا في نسبة السكر في الدم أو تحتوي على دهون غير صحية، كالحبوب المصنعة، مثل الأرز الأبيض، أو المكرونة البيضاء، الفواكه مع المحليات المضافة، بما في ذلك صلصة التفاح والمربى وبعض الفواكه المعلبة، ومنتجات الألبان كاملة الدسم، الأطعمة المقلية أو الأطعمة الغنية بالدهون المتحولة أو الدهون المشبعة، الأطعمة المصنوعة من الدقيق المكرر، وأي طعام يحتوي على نسبة عالية من نسبة السكر.



افضل الاغذية لمريض السكر

رجيم البحر الأبيض المتوسط:

حمية البحر الأبيض المتوسط مستوحاة من الأطعمة التقليدية من البحر الأبيض المتوسط، هذا النظام الغذائي غني بحمض الأوليك، وهو حمض دهني يوجد بشكل طبيعي في الدهون والزيوت الحيوانية والنباتية، تشمل البلدان المعروفة بتناوله وفقًا لنمط النظام الغذائي اليونان وإيطاليا والمغرب.



اللحوم والمسكرات

قد يكون النظام الغذائي المتوسطي ناجحًا في خفض مستويات الجلوكوز أثناء الصيام، وتقليل وزن الجسم، وتقليل مخاطر اضطراب التمثيل الغذائي، وفقًا لدراسة في مرض السكري.

تشمل الأطعمة التي يتم تناولها في هذا النظام الغذائي:

البروتين: الدواجن والسلمون والأسماك الدهنية الأخرى والبيض.

الأطعمة النباتية: الفواكه والخضروات مثل الخيار والفول والمكسرات والبذور

الدهون الصحية: زيت الزيتون والمكسرات مثل اللوز

يمكن تناول اللحوم الحمراء مرة واحدة في الشهر، لأنه قد يعزز صحة القلب.