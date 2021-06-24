شكرا لقرائتكم خبر عن جمعية القلب الأمريكية: الوجبات الخفيفة الغنية بالنشويات تعرضك للإصابة بأمراض القلب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت دراسة نشرت فى مجلة جمعية القلب الأمريكية أن تناول الوجبات الخفيفة النشوية تعرضك بنسبة 50٪ على الأقل لخطر الوفاة، وتعرضك أيضا لخطر الوفاة بأمراض القلب والأوعية الدموية بشكل خاص بنسبة تتراوح من 44-57٪، طبقا لتقرير نشر فى موقع ميديكال إكسبريس.

وأكدت الدراسة أن استبدال تلك الوجبات الخفيفة بحصة من الفاكهة أو الخضار أو منتجات الألبان تسهم فى خفض خطر الوفاة بسبب أمراض القلب والأوعية الدموية أو السرطان، حيث تستهدف الدراسة فحص آثار بعض الوجبات على صحتك على المدى البعيد.

واستند الباحثون على تقييم لعدد من الأنماط الغذائية، بناء عل مسح وطنى تم إجراؤه على 21 مشاركا من عام 2003 إلى 2014، في الولايات المتحدة وكان عمر جميع المشاركين 30 عامًا أو أكبر في بداية الدراسة، حيث صنف الباحثون الأنماط الغذائية للمشاركين من خلال تحليل أنواع الطعام التي تناولوها في وجبات مختلفة، وتحديد أنواع الحبوب التى يتم تناولها ومنتجات الألبان أيضًا.

وأشار الباحثون إلى أن النمط الغذائي الغربي يحتوي على نسب أعلى من الدهون والبروتين، وهو ما يشبه العديد من وجبات أمريكا الشمالية، حيث يعتمد على حصص من الحبوب المكررة والدهون الصلبة والجبن والسكريات المضافة واللحوم المعالجة.

وتوصل الباحثون أن تناول وجبات تشمل الحبوب والجبن واللحوم تؤدى إلى زيادة خطر الوفاة بأمراض القلب والأوعية الدموية بنسبة 44٪، فى حين أن استبدال تلك الوجبات بحصص من الفاكهة أدى الى تراجع خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية بنسبة 34٪.

وأكد الباحثون أن تناول عشاء نباتى قائم على الخضراوات والفاكهة أدى إلى تراجع معدلات الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية بنسبة تراوحت من 23٪ إلى 31٪.

وأكدت الدراسة أن تناول وجبة خفيفة غنية بالنشويات بعد الوجبات الرئيسية تزيد من خطر الوفيات بنسبة 50 إلى 52٪ وزيادة خطر الوفيات المرتبطة بأمراض القلب والأوعية الدموية بنسبة 44 إلى 57٪.