شكرا لقرائتكم خبر عن ريجيم بدون حرمان فى 7 خطوات.. احرص على وجبة الإفطار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مازال حلم خسارة الوزن والنحافة يسيطر على الكثيرين الراغبين فى التغلب على السمنة والوزن الزائد، واكتساب مظهر لائق رشيق، لكن يظل الحرمان من تناول الأطعمة المفضلة هو العائق الوحيد أمام الجميع للاستمرار فى أنظمة الريجيم المختلفة.

وطبقا لتقرير نشر فى موقع Webmd، تناول خلاله بعض النصائح التى تمكنك من إنقاص وزنك دون الشعور بالحرمان، فى ظل العديد من الحميات الغذائية التى تعمل على إنقاص وزنك لكنها تجعلك تشهر بالجوع والحرمان.

ومن أبرز تلك النصائح لاستعادة رشاقتك بدون حرمان، الآتى:1.تناول وجبة الإفطار:

تخطى وجبة الإفطار من الأمور التى تساعدك على الشعور بالحرمان والجوع طيلة يومك، لذا لابد من الحرص على تناول الإفطار واختيار مواد غذائية معينة تمنحك الشبع وتنخفض سعراتها الحرارية، مثل الألبان أو حبوب الأفطار مثل الشوفان.

2.تجنب تناول الطعام ليلا

حاول تجنب تناول الطعام فى أوقات متأخرة من الليل نظرا لتراجع معدلات الحرق فى هذا الوقت، وحاول التغلب على جوعك بوجبات ذات سعرات حرارية قليلة مثل الخضراوات أو بعض أنواع الفاكهة.

3.الإكثار من شرب الماء

تناول المياه بكثرة يساعد جسمك على الحرق، كما أنه يمنح جسمك الترطيب ويعزز عملية الهضم.

4. تناول الكثير من الخضراوات والفواكه

احرص على تناول الفواكه والخضراوات منخفضة السعرات الحرارية وعالية الكميات والتى تمنحك الشعور بالشبع بديلا عن الأطعمة الأخرى التي تحتوي على نسبة عالية من الدهون والسعرات الحرارية، بجانب أنها غنية بالفيتامينات والمعادن، والمغذيات النباتية والألياف .

5. تجنب النشويات وتناول الحبوب الكاملة

حاول استبدال الحبوب الكاملة بالحبوب المكررة مثل الخبز الأبيض والكحك والبسكويت والمعجنات، واستبدالها بالقمح الكامل والأرز البني ورقائق النخالة والفشار .

6.انتقاء وجبة الغداء

حاول اختيار عناصر غذائية هامة لصحة جسمك خلال وجبة الغداء، بحيث تضم البروتين والألياف مثل السلطة الخضراء وقليلا من الكربوهيدرات.

7. توقف عن الطعام عند الشعور بالشبع

عند الشعور بالشبع توقف عن تناول الطعام وتذكر أن الطعام هدفه سد شعورك بالجوع فقط.