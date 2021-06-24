أسماء بنات مركبة .. ونور القمر الأكثر بحثاً

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 24 يونيو 2021 10:42 صباحاً - يعتبر الكثيرون أن موضة الأسماء المركبة قديمة، وتناسب بيئات دون غيرها، لكنها عادت، ربما مع تعّلق الآباء ببناتهن، ومكانتهن المميزة في العائلة، وكل قديم بات وقعه جميلاً على الأذن، ويستحق أن تعطونه لابنتكم الرقيقة.

أسماء بنات مركبة

"الخليج 365 وطفلك" جمعت لكم أجمل الأسماء المركّبة، ونور القمر هو الأكثر بحثاً فيها.

نور القمر

نور القمر الأكثر بحثاً

نور القمر: اسم مؤنث يُطلق اسم قمراء على ضوء القمر في اللغة العربية، فقَمْرَاء مؤنث أقْمَر، وجمعها قُمْر، والليلة القمراء هي الليلة المُضيئة بنور القمر، أَقْمَر أي مشرِق شبيه بالقمر، وتُطلق صِفَةُ الأقْمَرِ علَى ما هو أبْيَض.

ريحانة القلب: ومعنى هذا الاسم الفتاة التي لديها قلبٌ هادئ، ويطمئن لها كل من حولها، وكل من يراها، وهو اسم يشير إلى الراحة والسلام.

زهرة البيلسان: هي الفتاة الرقيقة والجميلة، التى تشرق مثل الأزهار، والبلسان هو نوع معين من الورود ينمو في فصل الربيع.

شدو البلابل

شدو البلابل: هي الفتاة التي تمتلك صوتاً عذباً، جذاباً، جميلاً، يشبه غناء البلبل في طرب الآذان.

الحنان والطيبة

بلسم الروح: هي صاحبة الحنان والطيبة، ذات القلب الجميل، التي تخفف الأوجاع عن الآخرين، سواء بالكلام، أو الفعل، ويطلق عليها طبيبة القلم.

روضة المنى: معنى هذا الاسم المرأة ذات الجاذبية والجمال الشديد، ويشير إلى الفتاة البريئة، التي لديها أمنيات، أما كلمة روضة فتعني المكان ذا السلام والطمأنينة، وهو المكان المليء بالنباتات الخضراء، والأشجار الكثيرة.

تاج الحسن

تسنيم الحياة: ومعنى هذا الاسم الفتاه المبروكة ذات مصدر الرزق لمن حولها، وكلمة تسنيم ذكرت في القرآن الكريم، ويقصد بها فتحة يخرج منها الماء في الجنة، وكلمة الحياة يقصد بها التفاؤل، الأمل، السعادة.

الجمال الكامل، والمكانة الراقية

تاج الحسن: هي الفتاة التي تتصدر قمة الجمال بجاذبيتها، ورقتها، وثقافتها، فهي تمتلك كل شيءٍ، مما يجعلها تاجًا فوق الرأس، ويقصد بهذا الإسم الجمال الكامل، والمكانة الراقية.

سلوى الفؤاد: هي الفتاة التي لديها صفات مميزة، تجعل جميع من حولها يرتاح لها، ويقصد به القلب السعيد الذي تملأه الراحة والطمأنينة.

قطر الندى

عطر الليل: معناه الرائحة العطرة الجميلة ليلًا، التي تجذب كل من حولها.

قطر الندى: ويعني الشابة الجميلة، التي تملأها قطرات المياه اللامعة، ما يمنحها روعة وأناقة، فهي تنشر البهجة كوردة متألقة في الصباح.

خفيفة الظل

أنيسة الروح: الفتاة التي تسر القلوب بمعرفتها، وتمتلك روح الفكاهة فهي خفيفة الظل على من حولها، كما أنها طيبة الروح تخفف عمن حولها آلامهم.

جيد الغزال

جيد الغزال: الفتاه الرشيقة التي تتميز بعنقٍ طويل وجذاب، يبرز جمالها، حيث تشبه الغزالة.

سميرة الروح: الفتاة التي تحب السمر، أي التحدث ليلًا، وتتسم بشخصيتها الحساسة.

روح الفؤاد: الفتاة التي تمتلك الراحة، السكينة، الهدوء الداخلي.

بنت الشاطئ

أمل الحياة: من لديها الرغبة في العيش والمحبة للحياة.

شخصية فريدة

بنت الشاطئ: المحبة للبحر، والجلوس على الشاطئ في هدوء، وهي شخصية فريدة لا تحب الصخب.

بسمة أمل: المرأة التي لديها حسن الظن والثقة بالله – عز وجل – في تحقيق الأمنيات، فهي المرأة المتفائلة.