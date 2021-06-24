إليكم فائدة إدراج الفاصولياء البيضاء في النظام الغذائي اليومي

كتبت أسماء لمنور في الخميس 24 يونيو 2021 10:17 صباحاً - منذ 5 ثواني

تحدثت أخصائية التغذية الروسية، مارينا ماكيشا، عن الفائدة من إدراج الفاصولياء في النظام الغذائي اليومي.

وقالت ماكيشا في مقابلة مع قناة “موسكو 24” التلفزيونية، “تحتوي الفاصوليا البيضاء على أعلى كمية من الألياف الغذائية، ولها تأثير مفيد على الأمعاء، حيث تحافظ على توازن البكتيريا، والألياف الغذائية تساعد على إزالة السموم. كما أنها مسؤولة عن خفض مستويات الكوليسترول السيئ”.

مؤكدة في الوقت ذاته على الكمية اليومية الممكن تناولها على أن تتراوح بين 150-200 غراماً في الوجبة الواحدة.

وقالت الأخصائية “الأشخاص الذين يعانون من الإمساك يحتاجون إلى تناول الفاصوليا بإنتباه، والنظر في رد فعلهم الفردي، لأن هذه الألياف شديدة اللزوجة التي يمكن أن تؤدي إلى تفاقم الوضع”.

وعلى عكس الفاصوليا البيضاء، تحتوي الفاصوليا الحمراء على نسبة عالية من البروتين، مما يساعد على تقوية جهاز المناعة.

أضافت الخبيرة أن “المحتوى العالي من البوتاسيوم والمغنيسيوم مفيد جدا لجهاز القلب والأوعية الدموية وللوقاية من الأمراض مثل اضطرابات ضربات القلب والنوبات القلبية والسكتة الدماغية”.

كما وتحتوي الفاصوليا السوداء على عدد كبير من فيتامينات “ب” اللازمة لتنظيم الجهاز العصبي والنبضات العصبية. كما ويوجد نوع من الفاصولياء يعرف باسم “بقلة الماش”، يحتوي على كميات كبيرة من النحاس، وهو ضروري للوقاية من شيب الشعر المبكر وعملية تكوين الدم الطبيعية، والزنك، وهو أمر مهم لجهاز المناعة وإنتاج الهرمونات الجنسية.وفي النهاية أشارت الأخصائية إلى دور الفاصوليا الخضراء في محاربة السمنة، وذلك بحسب “سبوتنيك”.