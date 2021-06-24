شكرا لقرائتكم خبر عن 7 نصائح فعالة لطلاب الثانوية العامة للاستعداد للامتحانات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - الاستعداد للامتحانات النهائية من أكثر الأشياء التي تشغل بال كثير من طلبة الثانوية العامة، وأثبتت الأبحاث أن الطلاب الذين يعانون من الإجهاد والارتباك هم أكثر عرضة لتحقيق نتائج سيئة في الامتحانات النهائية، لذا في هذا التقرير نقدم 7 نصائح من الخبراء للطلبة حول كيفية الاستعداد للامتحانات النهائية، وفقاً لموقع جامعة فلوريدا الأمريكية.

7 نصائح للاستعداد للامتحانات لطلبة الثانوية1) أطرح الأسئلة وأطلب المساعدة عندما تحتاجها

تحدث إلى زملائك الذين يتقنون المادة بوضوح واعرف ما إذا كانوا مهتمين بمساعدتك في الدراسة، أو يمكنك أن تسأل المدرسين عن المعلومات التي تحتاج لمزيد من الشرح حولها.

2) ذاكر بذكاء

تأكد من عمل قائمة بمواد الدراسة وضع في اعتبارك مدى صعوبة كل المواد بالنسبة لك وأكتب تقييمك بجواره، يمكنك استخدام ملصقات مثل سهل أو صعب نوعًا ما أو شديد الصعوبة؛ سيساعدك هذا في تحديد مقدار الوقت الذي يجب أن تقضيه في كل مادة.

من المفيد أيضًا دراسة الأجزاء الصعبة أولاً؛ بهذه الطريقة، سيكون لديك المزيد من الوقت قبل الامتحان للتعامل مع صعوبات معينة تحتاج حقًا إلى المساعدة فيها.

3) أدرس مع صديق أو مجموعة

لا تنتظر حتى اللحظة الأخيرة لتشكيل مجموعات الدراسة من المثالي أن يكون لديك ثلاثة أشخاص على الأقل قم بتنظيم مجموعات الدراسة الخاصة بك عن طريق القيام ببعض جلسات التدريب في وقت مبكر للمراجعة سوياً.

4) ابدأ في المراجعة مبكرًا ولا تتركها لليلة الامتحان

اعتد على البدء في المراجعة في وقت مبكر قم بتمييز جميع المعلومات المهمة، وألقِ نظرة على المنهج الدراسي بصفة شاملة، بمجرد مراجعة جميع ملاحظات الفصل، ستحصل على نظرة عامة جيدة على المجالات المحددة التي يجب أن تبدأ المراجعة فيها سيؤدي هذا أيضًا إلى تزويد عقلك بملخص جيد لكل ما كنت تتعلمه في هذا الفصل الدراسي.

5) ضع خطة والتزم بها

التزم بقضاء ساعتين على الأقل في الأسبوع لكل مادة للتركيز على الاختبار النهائي، من خلال تخصيص وقت كافٍ الآن، ستجهز عقلك للاختبار النهائي، إذا صادفت مادة لديك أسئلة عنها، فسيكون لديك متسع من الوقت للحصول على إجابات من معلميك ومن خلال المراجعة في وقت مبكر وبشكل متكرر ، ستستعد للامتحان النهائى.

6) اعتنى بصحتك

من المهم للغاية الحفاظ على صحة جيدة من أجل بذل قصارى جهدك في الدراسة، مارس الرياضة بانتظام وخصص بعض الوقت لأخذ فترات راحة من الدراسة.

تناول الأطعمة الصحية للحفاظ على نشاطك وتركيزك والتزم بجدول نوم منتظم، هذا مهم بشكل خاص في الأيام والأسابيع التي تسبق أسبوع الامتحان النهائي، يمكن أن يؤدي السهر طوال الليل للمذاكرة إلى درجات منخفضة لأن التعب سيؤثر بشكل كبير على انتباهك وفهمك.

7) احترم عاداتك وقدراتك الشخصية

ابحث عن ماذا عليك أن تفعل حتى تستطيع المذاكرة بفاعلية، قد يشمل ذلك عدة جوانب:

-في أي وقت من اليوم أنت أكثر تركيزا؟ إذا كنت أكثر تركيزاً في الصباح ، فهذا هو أفضل وقت للدراسة، لكن إذا كنت تستطيع التركيز ليلاً ووجدت المزيد من الطاقة بعد العشاء، فهذا هو الوقت المناسب لعقلك لامتصاص المعلومات احترم كيف تعمل ساعة جسمك واستخدمها لصالحك عند الدراسة.

-ما مقدار الدراسة الذي تحتاجه حقًا لإتقان المادة؟

-هل تدرس بشكل أفضل بمفردك أم مع مجموعة؟ عن طريق اختبار نفسك أو ببساطة إعادة قراءة المادة؟ جرب طرقًا مختلفة للمذاكرة بشكل أفضل.