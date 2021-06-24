شكرا لقرائتكم 7 أسباب.. للاستمتاع بسنوات العمر الذهبية بعد الـ60 ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - ربما يتخوف البعض من مرحلة الشيخوخة وما قد يصاحبها من متاعب وأمراض، لكن بالنظر إلى نصف الكوب الممتلئ يعتبرها البعض الآخر السنوات الذهبية، نظرًا للعديد من الأسباب، التي يوردها تقرير نشره موقع WebMD فيما يلي:

1- الذكاء المتبلور

من بين أهم مميزات التقدم في العمر أن الشخص يجيد استخدام ما تعلمته على مدار سنوات حياته. تسمى إجادة وحسن الاستفادة من كل المعارف والخبرات في حياة الإنسان بالذكاء المتبلور، والذي يستمر في التحسن والتطور حتى يبلغ الإنسان سن 65 أو 70 عامًا.

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2- اللطف وحسن المعشر

يصبح الإنسان أكثر قبولًا مع التقدم في العمر، على الأقل خلال الستينيات من العمر. ومن المحتمل أيضًا أن يكون أكثر سعادة وأقل ميلًا للغضب. لم يكتشف العلماء السبب وراء حدوث ذلك التطور بالضبط، لكن تشير بعض النظريات إلى الإنسان في هذه المرحلة العمرية يصبح قادرًا على التحكم في انفعالاته وعواطفه بشكل أفضل، ويركز أكثر على كيفية تحقيق أقصى استفادة من الحياة.

3- الانسجام مع الآخرين

مع بلوغ الأربعينات من العمر يصبح الشخص أكثر انسجامًا مع مشاعر الآخرين أكثر من أي وقت مضى في حياته. إن هذه النظرة الثاقبة حول كيفية تفكير الآخرين وشعورهم يمكن أن تجعل العيش مع الأهل والأحباء أسهل وتساعد على التواصل بشكل أفضل مع الزملاء في العمل أيضًا.

4- ارتقاء وتألق

تتغير أنماط النوم مع بلوغ مرحلة العمر الذهبي ما بعد الستين عامًا وتكون هناك فرصة جيدة لأن يستيقظ مبكرًا كما كان يرغب لسنوات طويلة. يشعر الشخص بالنعاس مبكرًا ويستيقظ مبكرًا، بما يمنح الجسم فوائد جيدة. أظهرت إحدى الدراسات أنه على الرغم من أن الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 65 عامًا يميلون إلى الاستيقاظ أثناء الليل، إلا أن معظمهم قالوا إنهم ينامون بانتظام ليلاً.

5- وداعا الصداع النصفي

بمجرد أن يصل الشخص إلى السبعينيات من العمر، يمكن أن تختفي مشكلة الصداع النصفي التي ربما يكون قد عانى منها كثيرًا في شبابه. لا تتخطى نسبة السيدات اللواتي يعانين من الصداع النصفي بعد مرحلة الـ70 عامًا 10% مقابل 5% للرجال.

6- الثقة بالنفس

تظهر الدراسات أن احترام الذات يرتفع مع التقدم في العمر، ويزداد مع الثروة والتعليم والصحة الجيدة والتوظيف. ولتجنب المشكلات الشائعة التي يعاني منها البعض عند بلوغ سن التقاعد، ينصح الخبراء بالبحث عن إحساس جديد بالهدف بعد التقاعد، مع الاهتمام باتباع أنماط الحياة الصحية والعمل حتى سن أكبر في أي مجال يهواها الشخص أو يجيده.

7- ضغوط أقل

يستمتع جيل كبار السن بضغوط أقل من نظرائهم الأصغر سنًا، وفقًا لتقرير سنوي حول المعاناة من الإجهاد في الولايات المتحدة صادر عن جمعية علم النفس الأميركية. يمكن ألا ينطبق الأمر على البعض بسبب ظهور مشكلات صحية أو مادية، لكن يقول 9 من كل 10 من كبار السن إنهم يستطيعون تدبر الأمر بهدوء وروية.