شكرا لقرائتكم خبر عن 8 نصائح لتقليل مخاطر الإصابة بالأمراض المعدية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - هناك عدة طرق عملية للحفاظ على صحتك والوقاية من العدوى، خاصة في ظل فيروس كورونا، ووفقا لتقرير موقع " verywellhealth" هناك العديد من الطرق البسيطة والفعالة لتقليل خطر الإصابة بالعدوى المنقولة بغض النظر عن نوعها،

وفيما يلي خطوات لإضافتها إلى ممارساتك الوقائية الشخصية:

1. اغسل يديك

لا يدرك الكثير من الناس أن الميكروبات يمكن أن تعيش على الأسطح في أي مكان من بضع دقائق إلى عدة أشهر، اعتمادًا على البيئة ونوع العامل الممرض، وهذا يعني أن بعض الفيروسات والبكتيريا قد تكون قادرة على البقاء على الأسطح التي تلمسها بانتظام ، مثل لوحة مفاتيح الكمبيوتر أو مفتاح الإضاءة أو مقبض الباب.

يعد انتقال العدوى من اليد إلى الوجه ومن اليد إلى الفم من بين أكثر الطرق شيوعًا لانتشار الأمراض المعدية، لتجنب ذلك ، يوصى بغسل اليدين بشكل روتيني للحد من تعرض العامل الممرض إلى فمك أو عينيك أو أنفك.

2. تجنب مشاركة العناصر الشخصية

يمكن أن تكون أدوات الأسنان، والمناشف ، وشفرات الحلاقة ، والمناديل ، ومقصات الأظافر كلها مصادر لمسببات الأمراض المعدية ، بما في ذلك البكتيريا والفيروسات والفطريات والطفيليات.

3. غطي فمك عند السعال أو العطس

لا تشمل النظافة الجيدة النظافة الشخصية فحسب، بل تشمل أيضًا الممارسة القديمة المتمثلة في تغطية فمك عند السعال أو العطس.

تنتشر العديد من التهابات الجهاز التنفسي عن طريق الرذاذ الذي يسقط على الأرض بسرعة ولكن يمكن أن يصيب الأشخاص القريبين، يسبب البعض الآخر انتقالًا محمولًا جواً حيث يمكن للجسيمات الدقيقة المتطايرة السفر لمسافات أطول لإصابة الآخرين.

لمنع انتشار التهابات الجهاز التنفسي ، يوصي مركز السيطرة على الأمراض (CDC) بتغطية فمك بذراعك أو كمك أو انحناءة الكوع بدلاً من استخدام يديك العاريتين.

4. أخذ اللقاحات اللازمة

تم تصميم جهاز المناعة لديك بحيث يكون لديك "ذاكرة" للعدوى السابقة ، مما يتيح الاستجابة السريعة (في شكل أجسام مضادة وخلايا B وخلايا T) في حالة عودة العامل الممرض، يؤدي التطعيم إلى نفس الشيء تقريبًا ، ويعرض الجسم إلى شكل ضعيف أو مقتول من العامل الممرض بحيث يتم إنتاج نفس الخلايا الدفاعية.

الحصول على التطعيمات التي تحتاجها سيحميك ويحمي من حولك من العدوى والمرض، من خلال اتباع جدول التطعيمات الموصى به للأطفال بالإضافة إلى قائمة اللقاحات الموصى بها واللقاحات المعززة للبالغين (بما في ذلك لقاح الأنفلونزا السنوي).

5. ارتدِ كمامة

أصبحت الكمامة جزءًا من الحياة اليومية للناس مع ظهور جائحة COVID-19، ومن فوائد هذه الممارسة أنها لا تساعد فقط في إبطاء الحركة الإعلان عن فيروس كورونا ولكنه أدى أيضًا إلى انخفاض حاد في حالات الأنفلونزا خلال موسم الأنفلونزا 2020-2021

لا تساعدك الكمامة على تجنب الإصابة بأمراض الجهاز التنفسي المعدية فحسب ، بل تمنعك أيضًا من إصابة الآخرين في حالة إصابتك بالعدوى. على هذا النحو ، يجب الالتزام بممارسة ارتداء قناع الوجه في أي موقف عندما تكون لديك أعراض تنفسية ولا تستطيع عزل نفسك.

6. التأكد من سلامة الغذاء

كثيرا ما تنشأ الأمراض التي تنقلها الأغذية من سوء إعداد الطعام.بالإضافة إلى ذلك ، فإن استخدام ألواح التقطيع المنفصلة - أحدهما للحوم النيئة والآخر للمنتجات - يمكن أن يمنع انتقال التلوث. تأكد من الحفاظ على أسطح العمل الخاصة بك نظيفة بطريقة صحيحة ، واغسل يديك بشكل متكرر ، واغسل جميع الفواكه والخضراوات النيئة قبل تناولها.

7. تجنب الأمراض التي تنقلها الحيوانات

تعد العدوى التي يمكن أن تنتقل من الحيوانات إلى البشر ، والتي تسمى الأمراض الحيوانية المنشأ ، أكثر شيوعًا مما قد يدركه البعض. إذا كان لديك حيوانات أليفة ، فتأكد من إجراء فحوصات منتظمة لها وأن تطعيماتها محدثة.