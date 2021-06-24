شكرا لقرائتكم خبر عن عادات تساعدك على تهدئة القلق والتوتر .. مضغ العلكة وممارسة الرياضة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - القلق من المشاكل الشائعة التي يسببها التفكير السلبي المتكرر، عندما تواجه القلق فقد يحدث لك صعوبة في التركيز واتخاذ القرارات وقد تواجه أعراض مثل: تسارع ضربات القلب، توترعضلاتك، ضيق التنفس، في هذا التقرير نقدم لك 5 عادات يمكن أن تساعدك في التغلب على التوتر والقلق بصفة عامة، وفقاً لموقع" psycom".

عادات تساعد فى تهدئة القلق والتوتر

من خلال ممارسة بعض الاستراتيجيات المفيدة بشكل منتظم، عندما تندلع نوبة من القلق، فمن المرجح أن تعتاد على القيام بها تلقائيًا وتخفيف قلقك.

1- اذهب لتغيير المكان الذى تجلس فيه، بدلاً من الجلوس في المنزل، اخرج في نزهة سريعة؛ حيث إن القيام بشيء مختلف يمكن أن يساعد في المرونة الإدراكية والمخ.

2-امضغ العلكة، ويوصى أطباء الأسنان بمضغ العلكة الخالية من السكر بعد الوجبات لتقليل طبقة البلاك ، ولكن الآن ، تظهر الأبحاث أن العلكة قد تساعد أيضًا في تقليل القلق، ويعتقد العلماء أن ذلك لأن فعل المضغ يزيد من تدفق الدم إلى الدماغ وقد يخفض مستويات الكورتيزول "هرمون التوتر".

3-تقبل القلق عندما تشعر به، فبدلاً من ممارسة سلوكيات التجنب (الهروب) أو الإفراط في تحليل الخوف في رأسك (ماذا يحدث إذا عضني الكلب؟) اترك عدم اليقين موجودًا واترك أسئلة القلق هذه دون إجابة وفي النهاية يتعلم الدماغ أن عدم اليقين ليس خطيرًا في الواقع.

4-عد إلى اللحظة الحالية لنفترض أنك في منتصف قراءة كتاب وفجأة بدأ عقلك في الشرود وبدأت تشعر بالقلق، "ماذا لو لم يكن لدي ما يكفي من المال للتقاعد." هذا هو المكان الذي يأتي فيه اليقظة والحل أن تتوقف عن هذه الأفكار والاسترسال فيها.

5-ممارسه الرياضة يمكن أن تفعل المعجزات حقًا للصحة النفسية - بدءًا من مساعدة الدماغ على التعامل بشكل أفضل مع الإجهاد إلى إطلاق الإندورفين، والمواد الكيميائية الطبيعية المسكنة للألم في الدماغ، والتي تعمل على تحسين النوم وتقليل التوتر.