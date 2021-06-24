شكرا لقرائتكم خبر عن نصائح لريجيم صحى ودائم .. ضع خطة محددة واتبع نظاما غذائيا متوازنا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يرغب الكثير من الأشخاص في فقدان الوزن الزائد خاصة مع فصل الصيف، للظهور بشكل جيد في ملابس الصيف، وينصح الخبراء باتباع نظام غذائى دائم وصحى لإنقاص الوزن وكذلك للحفاظ على وزنك الصحى فيما بعد، في هذا التقرير نتعرف على 5 نصائح لإنقاص الوزن بشكل دائم وصحى، وفقاً لموقع جمعية القلب البريطانية "British heart foundation ".

5 نصائح لإنقاص الوزن بشكل دائم وصحى

1. اسأل نفسك.. لماذا أعاني من زيادة الوزن؟

هناك العديد من العوامل التي تؤثر على ما نأكله، مثل: نمط الحياة غير الصحى وتناول الأطعمة السريعة، وهذا يعني عادة المزيد من الدهون والسكر والملح مقارنة بالوجبات المطبوخة في المنزل.

في الوقت نفسه ، نقوم بنشاط بدني أقل، لكن عندما تكون أكثر نشاطًا يمكنك تقليل خطر الإصابة بأمراض القلب والدورة الدموية بنسبة تصل إلى 35٪.

الخطوة الأولى الجيدة هي التفكير في سبب زيادة وزنك والابتعاد عن هذا السبب، وحاول الاحتفاظ بمذكرات طعام وشراب لمدة أسبوع في دفتر ملاحظات، أو سجل ما تأكله باستخدام تطبيق تتبع النظام الغذائي على هاتفك الذكي.

2. ضع لنفسك هدفاً لإنقاص الوزن

يمكن أن يكون فقدان الوزن صعبًا حقًا، لكن حدد مقدار الوزن الذي تريد إنقاصه، قسّمه إلى أهداف صغيرة وركز على خطوة واحدة في كل مرة.

إذا كان لديك الكثير من الوزن لتخسره، فاستهدف خسارة 10٪ من وزن جسمك، سيكون لهذا فوائد صحية كبيرة - حتى لو كنت لا تزال تعاني من زيادة الوزن بعد ذلك، ولا تحبط إذا كان الأمر سيستغرق وقتًا طويلاً للوصول إلى وزنك المثالي.

3. إجراء التغييرات التي تناسب نمط حياتك

لا يوجد نقص في الأنظمة الغذائية والأطعمة التي تساعدنا على إنقاص الوزن، والمبدأ الأساسي لفقدان الوزن بسيط: يجب أن تكون السعرات الحرارية التي تتناولها أقل من الطاقة التي تبذلها.

علاوة على ذلك ، فإن أي نظام غذائي سيختلف من شخص لآخر - أحد أكبر العوامل هو العثور على شيء يمكنك الالتزام به على المدى الطويل، حيث يجد بعض الناس أن تقليل الدهون أو الكربوهيدرات جيداً، في حين أن البعض الآخر يحسب السعرات الحرارية ، بينما يخفض البعض الآخر من السعرات الحرارية في أيام معينة.

لقد ثبت أن الجمع بين تغييرات النظام الغذائي وزيادة النشاط أكثر فاعلية من مجرد تغيير ما تأكله، لذا فكر في طرق لزيادة نشاطك، قد يكون ذلك المشي أو ركوب الدراجات أو تمارين منزلية استهدف 150 دقيقة من النشاط أسبوعيًا، وقسمها إلى 10 دقائق إذا بدا الأمر كثيرًا في البداية.

4. تناول نظاما غذائيا متوازنا

تناول نظام غذائي متوازن واعلم أنك لا تحتاج إلى الاستغناء عن جميع الأطعمة التي تحتوي على سعرات حرارية أعلى - فبعضها يأتي مع العناصر الغذائية الصحية، مثل الأسماك الزيتية والمكسرات غير المملحة والأفوكادو ولكن قد ترغب في تناولها بشكل أقل، أو الحد من حجم حصتك.

5. لا تستسلم إذا كان تقدمك بطيئا

قد يستغرق تحقيق الوزن "المثالي" بعض الوقت وقد يبدو بعيد المنال في بعض الأحيان، لا تشعر بالإحباط إذا كان فقدان الوزن بطيئًا أو وصلت إلى مرحلة الثبات، لذا فإن الحفاظ على خسارة بسيطة في الوزن مفيد لصحتك على المدى الطويل.