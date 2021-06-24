شكرا لقرائتكم خبر عن فوائد زيت الجوز.. يدعم صحة القلب ويقلل الالتهابات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - زيت الجوز هو دهن نقي يستخرج من الجوز لذا فهو لا يحتوي على أي بروتين.

الفوائد الصحية لزيت الجوز

يدعم صحة القلب

الدهون المتعددة غير المشبعة والتركيز العالي من أحماض أوميجا 3 الدهنية النباتية تجعل زيت الجوز مفيدًا بشكل خاص لصحة القلب، حيث أظهرت الأبحاث أن أحماض أوميجا 3 الدهنية قد تقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية عن طريق خفض الدهون الثلاثية.

يدعم التحكم في نسبة السكر في الدم

أكدت إحدى الدراسات أن الاستهلاك المنتظم لزيت الجوز المعصور على البارد، قد يساعد في تقليل نسبة السكر في الدم لدى المصابين بداء السكري من النوع 2 ، خاصة عند استبدال الدهون المشبعة. قد يكون هذا بسبب مجموعة متنوعة من الآليات بما في ذلك التركيز العالي لمضادات الأكسدة من البوليفينول.



زيت الجوز

يقلل الالتهابات

قد تساعد إضافة زيت الجوز إلى نظام غذائي بدلاً من الدهون غير الصحية الأخرى في تقليل الالتهاب العام في الجسم ؛ ومع ذلك ، هناك حاجة إلى مزيد من البحث لتحديد الكمية التي يجب استهلاكها بالضبط من زيت الجوز لتحقيق نتائج صحية كبيرة.