شكرا لقرائتكم خبر عن أسباب هتخليك تحب لحم الغزلان .. يحمى من أمراض القلب ويمنع هشاشة العظام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - لحم الغزلان من أغلى أنواع اللحوم نظرا للقيمة الغذائية التى يحتوى عليها، بجانب انه منخفض الدهون مقارنة بأنواع اللحوم الأخرى، كما أنه مصدرهام للبروتين والحديد المرتفع، بالإضافة أنه منخفض السعرات الحرارية، حيث يحتوي فقط على حوالي 179 سعرة حرارية.

طبقا لتقرير نشر فى موقعdr health benefits فأن أبرز الفوائد الصحية لتناول لحم الغزلان الأتى:1. ضبط مستويات هرمون التستوستيرون

لحم الغزلان من أكثر اللحوم التي تحتوى على نسبة أقل في الدهون والكوليسترول ايضا، إلى جانب محتوى البروتين، مما يسهم فى ضبط مستويات هرمونات الذكورة.

2. الوقاية من تصلب الشرايين

لحوم الغزلان مصدر لفيتامين B 12 و B 6 ، وكل منهما يسهم فى منع تصلب الشرايين والسكري وأمراض القلب وزيادة خطر الإصابة بالنوبات القلبية والسكتة الدماغية.

3.الوقاية من هشاشة العظام

مصدرغنى بفيتامين ب 12 التى تحمي من هشاشة العظام التى تلاحق كبار السن خاصة النساء.

4.خفض خطر الإصابة من سرطان القولون

لأنه مصدر جيد للعديد من الفيتامينات التى تعمل على حماية خلايا القولون من التأثيرات السامة المسببة للسرطان.

5.تعزيز مناعة الجسم

اللحم مصدر للدهون الجيدة التى يحتاجها الجسم بجانب انه يحتوى على العديد من الفيتامينات الأساسية التى تعزز مناعة الجسم.

6.يساعد فى إنقاص الوزن

يحتوى لحم الغزلان على سعرات حرارية منخفضة وعلى كميات من الدهون الجيدة لذا فإن تناوله لايعرضك للسمنة أو الوزن الزائد.