شكرا لقرائتكم خبر عن لتجنب الإحراج فى المصيف.. 4 طرق تحميك من حب الشباب والبقع الداكنة على ظهرك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعد حب الشباب في الظهر وفرط التصبغ من مخاوف العناية بالبشرة الشائعة في أشهر الصيف، حيث يؤدي المزيد من التعرض للشمس والرطوبة خاصة أثناء قضاء الأجازة بالمصيف والاستمتاع بالوقت على الشواطئ إلى ظهور حب الشباب وفرط التصبغ، يمكن أن يساعد غسل ملابسك بشكل متكرر واستخدام غسول للجسم بحمض الساليسيليك في القضاء على حب الشباب، كما تقلل علاجات الوقاية من الشمس والبقع المشرقة من ظهور فرط التصبغ على ظهرك، وفقا لتقرير لموقع insider.

ويعتبر "الظهر" وفرط التصبغ على ظهرك من المشاكل الجلدية الشائعة خلال أشهر الصيف ، وفقًا لأطباء الأمراض الجلدية ، ولكن هناك طرقًا للتغلب على مشاكل الحرارة.

فمع كمية العرق والزيت التي ينتجها ظهرك، ليس من المستغرب أن تنسد الغدد الدهنية على شفرات الكتف فى الصيف، ويجب غسيل ملابسك بعد يوم من التعرق، فقط حتى لا تضعي الزيت والأوساخ على حب الشباب، بالإضافة إلى غسل ملابسك ، فإن الاستحمام المتكرر بعد التمرين أو التعرق كثيرًا يمكن أن يقلل من الدهون على ظهرك ويمنع انسداد المسام، يمكن أن يساعد استخدام واقي الشمس في تقليل فرط التصبغ.

يحدث فرط التصبغ عادة بعد فترات طويلة من ضوء الشمس المباشر في فصل الصيف ، تكون مناطق الجسم التي تتعرض لأشعة الشمس في كثير من الأحيان مثل ظهرك ووجهك أكثر عرضة للإصابة بالبقع الداكنة.

الواقي الشمسي يمكن أن يكون طريقة رائعة لحماية بشرتك من أشعة الشمس وحجب الأشعة فوق البنفسجية القاسية التي تسبب مناطق فرط التصبغ.

استخدم غسولًا للجسم يحتوي على حمض الساليسيليك لتقليل حب الشباب، فإذا كان غسل جسمك وملابسك بشكل متكرر لا يقلل من حب الشباب ، يمكنك أيضًا البحث عن غسول للجسم بحمض الساليسيليك للمساعدة في تكسير الأوساخ والحطام.

حمض الساليسيليك يعمل عن طريق قتل البكتيريا التي تسبب حب الشباب وتقليل الالتهاب على سطح الجلد، كما يمكن أن تقلل العلاجات الموضعية بفيتامين ج وعوامل التفتيح الطبيعية الأخرى من ظهور فرط التصبغ، إذا استمر ظهور بعض البقع على ظهرك على الرغم من استخدام واقي الشمس ، يمكنك استخدام العلاجات الموضعية لتقليل فرط التصبغ مثل فيتامين سي وحمض الأزيلايك والنياسيناميد والأربوتين وحمض الكوجيك، يمكن لعوامل التفتيح أن تخفف من ظهور فرط التصبغ عن طريق إيقاف إفراز الإنزيم الذي ينتج الميلانين.