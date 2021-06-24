شكرا لقرائتكم خبر عن العثور على مكافي مؤسس برنامج مكافحة الفيروسات ميتًا داخل سجن إسباني والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عثر على جون ديفيد ماكافي، المبرمج الأمريكي ومؤسس شركة ماكافي، ميتًا داخل سجن في برشلونة بعد ساعات من موافقة محكمة إسبانية على تسليمه إلى الولايات المتحدة لمواجهة اتهامات بالتهرب الضريبي.

ويعد جون ماكافي أول مصمم برنامج مكافحة للفيروسات، وقالت وزارة العدل في إقليم كتالونيا إن مسعفي السجن حاولوا إنعاشه لكنهم فشلوا، وذكرت الوزارة في بيان إن «كل شيء يشير إلى أن مكافي انتحر»، بحسب البيان.

وساهم جون ماكافي بشكل كبير في إطلاق صناعة بمليارات الدولارات في عالم الكمبيوتر، وهي صناعة مكافحة الفيروسات على الحواسب اآلية، وتم بيعها في النهاية لشركة إنتل العملاقة للتكنولوجيا بأكثر من 7.6 مليار دولار.

وفي أكتوبر 2020، ألقي القبض على جون مكافي في إسبانيا عندما كان على وشك ركوب طائرة متوجهة إلى تركيا، واتهم بالتهرب من الضرائب لمدة 4 سنوات، على الرغم من ثروته التي تخطت الملايين، بحسب «بي بي سي».