صحة ورشاقة

"دلتا كورونا" تستعد لاحتلال أوروبا.. "بداية الصيف" ساعة الصفر

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القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قالت وكالة أوروبية، الأربعاء، إن سلالة دلتا من ، التي اكتٌشِفت لأول مرة بالهند ستنتشر بصورة كبيرة بجميع أنحاء أوروبا في الصيف.

وذكر المركز الأوروبي للوقاية من الأمراض ومكافحتها أن متغير دلتا (بي.1.617.2) أكثر قابلية للانتقال بنسبة 40 إلى 60% من متغير ألفا (بي.1.1.7) الذي تم رصده لأول مرة في إنجلترا.

وتتوقع الوكالة التي تتخذ من ستوكهولم مقراً لها أن تمثل سلالة دلتا 70% من جميع الإصابات الجديدة بفيروس كورونا في الاتحاد الأوروبي والدول المرتبطة به مثل النرويج وأيسلندا وليختنشتاين عند مطلع شهر أغسطس/آب.

وبحلول نهاية أغسطس/آب من المتوقع أن تصل هذه النسبة إلى 90%.

وقالت أندريا آمون، مديرة المركز الأوروبي لمكافحة الأمراض والوقاية منها: "من المحتمل للغاية أن تنتشر سلالة دلتا على نطاق واسع خلال فصل الصيف، لا سيما بين الأفراد الأصغر سنا الذين لا يشملهم التطعيم".

وأضافت في بيان: "قد يتسبب ذلك في خطر إصابة الأفراد الأكثر ضعفا بالعدوى والتعرض لأعراض شديدة والوفاة إذا لم يتم تطعيمهم بشكل كامل".

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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