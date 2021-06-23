شكرا لقرائتكم خبر عن مشروبات صحية لتطهير القولون.. منها ماء الليمون وشاى الأعشاب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تطهير القولون هو عملية طرد أو تنظيف الأمعاء الغليظة، وهى مهمة جدًا للحفاظ على صحة الجهاز الهضمى أيضًا، ويمكن تطهير القولون من خلال تناول مشروبات صحية وشائعة تساعد فى التخلص من أى نفايات راكدة يُفترض أنها سامة ومغطاة بجدران الأمعاء الغليظة، وفقًا لما ذكره موقع "Healthline".

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-فوائد تطهير القولون

1- تحسين نظام المناعة

2- فقدان الوزن

3- تقليل مخاطر الإصابة بسرطان القولون

فيما يلى.. 8 مشروبات صحية تساعد في تطهير القولون والحفاظ على صحة الجهاز الهضمى:

1- شرب الكثير من الماء والبقاء رطبًا هو أبسط طريقة لتنظيم الهضم، وينصح بشرب من 6-8 أكواب من الماء الفاتر يوميًا لتطهير القولون، وتناول الفواكه والخضراوات الطازجة التى تحتوى على نسبة عالية من الماء مثل البطيخ والطماطم.

2- شرب خليط مكون من ملعقتين صغيرتين من ملح البحر أو الملح الوردى مع الماء الفاتر على معدة فارغة، حيث يحفز ذلك حركات القولون فى غضون بضع دقائق، ويمكن القيام بهذه الخطوة مرتين يوميًا.

3- تناول كوب من الماء المضاف إليه ملعقة من خل التفاح بعد كل وجبة، حيث يساعد هذا المشروب في تطهير القولون من بقايا الطعام العالقة داخله.

4- تناول ماء الليمون مع العسل ورشة ملح على معدة فارغة صباحًا.

5- تناول عصائر الفاكهة والخضراوات مثل التفاح والليمون والصبار حيث تساعد فى تطهير القولون.

6- تناول الحليب الغنى بالبروبيوتيك، وهو أحد أنواع البكتيريا المفيدة لصحة الأمعاء، والتى تساعد على تطهير القولون.

7- شاى الأعشاب يساعد فى تحسين صحة الجهاز الهضمى عن طريق تطهير القولون وعلاج الإمساك.

8- الزنجبيل يحفز الهضم، لذلك يمكن إضافته إلى العصائر أو الشاى أو تناوله مباشرة مرة أو مرتين يوميًا.