شكرا لقرائتكم خبر عن لتعزيز نمو الطول لدى طفلك.. أضيفى 7 أطعمة لنظامهم الغذائى منها الجزر والبيض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعتقد معظم الناس أن طول الشخص مرتبط بالعامل الوراثى، بينما يعتقد بعض الخبراء أن عوامل مثل التغذية وعادات نمط الحياة تؤثر على الطول خاصة في مرحلة النمو، وبينما لا يمكن للفرد أن يتحكم في الجينات، يمكن بالتأكيد تغيير عادات التغذية ونمط الحياة وتطويعها بشكل صحيح للحصول على طول مناسب للأطفال خلال مراحل النمو، وهناك مجموعة من الأطعمة يمكن تضمينها في النظام الغذائي اليومي للأطفال في مرحلة النمو والتي تساعد في تعزيز هرمون النمو البشري (HGH) الذى تفرزه الغدة النخامية، ويُساعد في نمو الطول لدى الأطفال، وفقًا لما ذكره موقع "تايمز أوف انديا".

1- البيض

مصدر جيد للبروتين والريبوفلافين والبيوتين والحديد، حيث وفقًا للخبراء، يساعد البروتين في نمو الخلايا وتطورها، ويُقترح إضافة بياض البيض إلى النظام الغذائي اليومي للأطفال، ومع ذلك في حالة حدوث أي حساسية، يجب إيقافه على الفور.



فول الصويا

2- فول الصويا

غنى بالبروتين كما أنه مفيد لتحسين صحة العظام، ويُنصح بتناول فول الصويا مرتين في الأسبوع للحصول على نتائج فعالة.

3- الخضراوات الورقية

فهي لا توفر القوة اللازمة فحسب، بل توفر أيضًا الكالسيوم اللازم لأطفالك، لقد ثبت أن الكالسيوم الموجود في الخضراوات الورقية يوازن ارتشاف العظام وترسبها والتي تختلف حسب العمر، ويمكن الحصول عليها من السبانخ أو الكرنب أو البروكلي.

4- الجزر

معروف أنه مصدر غنى بالبيتا كاروتين الذي يتحول عند تناوله إلى فيتامين أ، ويُقترح إضافة الجزر النيء إلى نظامك الغذائي اليومي لمساعدة الجسم على امتصاص الكالسيوم بشكل فعال، كما يمكن إضافته إلى السلطة أو العصير للحصول على نتائج جيدة.

5- الحبوب الكاملة

غنية بفيتامين ب والمغنيسيوم والسيلينيوم والزنك والحديد وكذلك الكالسيوم، وتساعد هذه المعادن في بناء قوة العظام.

6- الزبادي

غني بالعناصر الغذائية ومصدر جيد للبروتين والكالسيوم وفيتامين د والزنك، وقد ثبت أن البروبيوتيك الموجود في الزبادى يساعد في نمو وتطور الأطفال الذين يعانون من نقص التغذية، وإذا رفض الطفل تناول الزبادى يمكن استبداله بالجبن وهى أيضًا مصدر غني للبروتينات والكالسيوم وفيتامين د.

7- اللوز

مصدر غنى بالعناصر الغذائية من فيتامينات ومعادن ودهون صحية وبروتينات، كما أنه غني بأحماض أوميجا 3 الدهنية المفيدة لصحة العظام.

من المهم أيضًا، مشاركة طفلك في نشاط بدنى بشكل أساسى يوميًا، مثل السباحة، بجانب النوم جيدًا لمدة لا تقل عن 8 ساعات ليلًا، كما تأكد من جلوسهم في وضع جيد أثناء مشاهدة التلفزيون أو استخدام الكمبيوتر أو المحمول.