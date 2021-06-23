شكرا لقرائتكم خبر عن دليل على الإصابة ببعض الأمراض.. طبيب يوضح أسباب الشعور المستمر بالعطش (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
أوضح اختصاصي الأمراض الباطنية والغدد الصماء والسكري، الدكتور سليمان حاجي أسباب الشعور المستمر بالعطش.
وأكد في مقطع فيديو على موقع “تويتر”، أن السبب في ذلك يرجع إلى ارتفاع نسبة السكري بالدم وارتفاع الكالسيوم بالدم.
وأضاف أن هناك بعض الأدوية التي تدر البول، فتؤدي إلى الشعور بالعطش باستمرار، ونصح بالتوجه إلى الطبيب في حال الشعور بالعطش المستمر لمعرفة سببه.
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