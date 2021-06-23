شكرا لقرائتكم خبر عن 6 أعراض تدل على نقص فى الفيتامينات.. منها تساقط الشعر وتشوش الرؤية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اتباع نظام غذائي متوازن له فوائد عديدة، قد يتسبب النظام الغذائي الذي يفتقر إلى العناصر الغذائية في ظهور مجموعة متنوعة من الأعراض غير السارة.هذه الأعراض هي طريقة جسمك للتعبير عن النقص المحتمل من الفيتامينات والمعادن، يمكن أن يساعدك التعرف عليها في تعديل نظامك الغذائي وفقًا لموقع " healthline"، العلامات الأكثر شيوعًا لنقص الفيتامينات والمعادن وكيفية معالجتها تشمل :

1. تقصف الشعر والأظافر

قد تتسبب مجموعة متنوعة من العوامل في تقصف الشعر والأظافر، واحد منهم هو نقص البيوتين، يساعد البيوتين ، المعروف أيضًا باسم فيتامين ب 7 ، الجسم على تحويل الطعام إلى طاقة، ويعد نقص البيوتين نادرًا جدًا ، ولكن عند حدوثه تكون هشاشة أو ترقق أو تقصف الشعر والأظافر من أكثر الأعراض الملحوظة.

تشمل الأعراض الأخرى لنقص البيوتين التعب المزمن وآلام العضلات والتشنجات والوخز في اليدين والقدمين (1).

تشمل الأطعمة الغنية بالبيوتين صفار البيض واللحوم العضوية والأسماك واللحوم ومنتجات الألبان والمكسرات والبذور والسبانخ والبروكلي والقرنبيط والبطاطا الحلوة والخميرة والحبوب الكاملة والموز.

2. تقرحات الفم أو تشققات في زوايا الفم ونقص فيتامين B

قد تكون الآفات داخل الفم وحوله مرتبطة جزئيًا بعدم كفاية تناول بعض الفيتامينات أو المعادن، على سبيل المثال ، تقرحات الفم ، والتي يشار إليها أيضًا باسم قرح الفم ، غالبًا ما تكون نتيجة لنقص في فيتامينات الحديد أو ب.

تشمل الأطعمة الغنية بالحديد الدواجن واللحوم والأسماك والبقوليات والخضراوات ذات الأوراق الداكنة والمكسرات والبذور والحبوب الكاملة.

تشمل المصادر الجيدة للثيامين والريبوفلافين والبيريدوكسين الحبوب الكاملة والدواجن واللحوم والأسماك والبيض ومنتجات الألبان واللحوم العضوية والبقوليات والخضراوات الخضراء والخضراوات النشوية والمكسرات والبذور.

3. نزيف اللثة ونقص فيتامين C

في بعض الأحيان، تكون تقنية تفريش الأسنان الخشنة هي سبب نزيف اللثة ، ولكن يمكن أيضًا أن يكون السبب وراء ذلك هو اتباع نظام غذائي يفتقر إلى فيتامين سي.

يلعب فيتامين سي دورًا مهمًا في التئام الجروح والمناعة، كما أنه يعمل كمضاد للأكسدة ، مما يساعد على منع تلف الخلايا، ولا يصنع جسمك فيتامين سي من تلقاء نفسه ، لذا فإن الطريقة الوحيدة للحفاظ على مستويات كافية منه هي من خلال النظام الغذائي

يمكن أن يؤدي استهلاك القليل جدًا من فيتامين سي من خلال النظام الغذائي لفترات طويلة إلى ظهور أعراض النقص، بما في ذلك نزيف اللثة وحتى فقدان الأسنان.

تشمل العلامات الشائعة الأخرى لنقص فيتامين سي ، سهولة الكدمات، وبطء التئام الجروح ، جفاف الجلد المتقشر ونزيف الأنف المتكرر، تأكد من تناول ما يكفي من فيتامين ج عن طريق تناول قطعتين من الفاكهة على الأقل و3-4 حصص من الخضار كل يوم.

4. ضعف الرؤية الليلية دليل نقص فيتامين A

يمكن أن يسبب النظام الغذائي الذي يفتقر إلى العناصر الغذائية في بعض الأحيان مشاكل في الرؤية، على سبيل المثال، غالبًا ما يرتبط انخفاض تناول فيتامين (أ) بحالة تعرف باسم العمى الليلي، مما يقلل من قدرة الناس على الرؤية في الإضاءة المنخفضة أو الظلام.

وذلك لأن فيتامين (أ) ضروري لإنتاج رودوبسين، وهو صبغة توجد في شبكية العين تساعدك على الرؤية في الليل، وعندما تُترك دون علاج ، يمكن أن يتطور العمى الليلي إلى جفاف الملتحمة ، وهي حالة يمكن أن تلحق الضرر بالقرنية وتؤدي في النهاية إلى العمى

ما لم يتم تشخيص نقص فيتامين أ ، يجب على معظم الناس تجنب تناول مكملات فيتامين أ، وذلك لأن فيتامين (أ) هو فيتامين قابل للذوبان في الدهون ، والذي ، عند تناوله بكميات كبيرة ، يمكن أن يتراكم في مخازن الدهون في الجسم ويصبح سامًا.

يمكن أن تكون أعراض التسمم بفيتامين أ خطيرة وتشمل الغثيان والصداع وتهيج الجلد وآلام المفاصل والعظام ، وفي الحالات الشديدة ، حتى الغيبوبة أو الموت.

5. تساقط الشعر

يعتبر تساقط الشعر من الأعراض الشائعة جدًا، وفي الواقع ، يبلغ ما يصل إلى 50٪ من البالغين عن تساقط الشعر بحلول الوقت الذي يبلغون فيه 50 عامًا، قد يسبب نقص الزنك تساقط الشعر ، وحمض اللينوليك (LA) وألفا لينولينيك، وحمض (ALA)، و النياسين هذه الأحماض الدهنية الأساسية ضرورية لنمو الشعر وصيانته.

تعتبر اللحوم والأسماك والبيض والبقوليات والخضراوات ذات الأوراق الداكنة والمكسرات والبذور والحبوب الكاملة مصادر جيدة للحديد والزنك.

تشمل الأطعمة الغنية بالنياسين اللحوم والأسماك ومنتجات الألبان والحبوب الكاملة والبقوليات والمكسرات والبذور والخضراوات الورقية. هذه الأطعمة غنية أيضًا بالبيوتين ، والذي يوجد أيضًا في صفار البيض ولحوم الأعضاء.

6. متلازمة تململ الساق

متلازمة تململ الساق، هي حالة عصبية تسبب أحاسيس غير مريحة في الساقين ، فضلاً عن رغبة لا تقاوم لتحريكها، في حين أن الأسباب الدقيقة ليست مفهومة تمامًا ، يبدو أن هناك صلة بين الأعراض ومستويات الحديد في الدم لدى الشخص.

على سبيل المثال ، تربط العديد من الدراسات انخفاض مخزون الحديد في الدم بزيادة حدة أعراض متلازمة تململ الساق، حيث تشير العديد من الدراسات أيضًا إلى أن الأعراض تظهر غالبًا أثناء الحمل ، وهو الوقت الذي تميل فيه مستويات الحديد لدى النساء إلى الانخفاض.

تساعد مكملات الحديد بشكل عام على تقليل أعراض متلازمة تململ الساق ، خاصةً عند الأشخاص المصابين بنقص الحديد المشخص، ومع ذلك ، قد تختلف آثار المكملات من شخص لآخر.