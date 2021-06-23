شكرا لقرائتكم خبر عن عايز تحرق الدهون الزائدة.. تناول اللب الأبيض والبسلة والشوفان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - الجمع بين ممارسة الرياضة والنظام الغذائي الصحي هو أسرع طريقة لفقدان الدهون وإنقاص الوزن، وهناك بعض الأطعمة التي قد تساعدك لفقدان الوزن، في هذا التقرير نتعرف على أبرز الأطعمة التي تساعد في حرق الدهون، وفقاً لموقع " goodhousekeeping".



اطعمة تحرق الدهون

أطعمة تساعد في حرق الدهون وإنقاص الوزنزبدة الفول السوداني

تحتوي زبدة الفول السوداني على 8 جرامات من البروتين وما يصل إلى 4 جرامات من الألياف لكل حصة، مما يجعلها وجبة خفيفة مثالية لمساعدتك على الشعور بالشبع، فقط تأكد من إلقاء نظرة على ملصق المكونات، والذي يجب أن يحتوي فقط على الفول السوداني والملح (ربما القليل من الزيت، ولكن ليس هناك حاجة إلى شراب الذرة عالي الفركتوز أو الإضافات).

الحمص

الحمص من الأطعمة المليئة بالألياف والبروتينات النباتية، بالإضافة إلى مضادات الأكسدة المعززة للمناعة والمعادن التي تقضي على الانتفاخ.



قرع العسل

قرع العسل أو اليقطين

يحتوى قرع العسل على ألياف أكثر من الكينوا وبوتاسيوم أكثر من الموز، أضف اليقطين المهروس إلى الزبادي غير المحلى بالقرفة والكمثرى المفرومة للحصول على حلوى مغذية.

البسلة

يحتوي كوب البازلاء على 8 جرامات من البروتين والعناصر الغذائية الرئيسية التي تقلل الانتفاخ، يحتوي على كل ما تحتاجه يوميًا تقريبًا من فيتامين سي، بالإضافة إلى المغنيسيوم والبوتاسيوم والحديد - وكلها تساعد في موازنة الصوديوم وجلب الأكسجين إلى خلايا الدم.



سمك التونة

التونة

لا تحصل على أي شيء أفضل من الدهون الصحية في هذه، سمك التونة وكذلك السلمون والسردين، فهى مليئة بالأوميجا 3 والبروتينات الخالية من الدهون، مما يساعدك على الشعور بالشبع في وقت الوجبة.

سمك السلمون

الأحماض الدهنية المتعددة غير المشبعة بالإضافة إلى المعادن الموجودة في السلمون تجعله خيارًا مثاليًا لتناول العشاء تم ربط فيتامين (د) الموجود في كل شريحة سلمون بأنه قد يساعد في إدارة الوزن لدى الأفراد الذين يعانون من زيادة الوزن ستحصل أيضًا على 25٪ من فيتامين ب 6 يوميًا، والذي يمكن أن يساعد في تنظيم الحالة المزاجية والتوتر.

البطاطس

البطاطس المسلوقة هي مصدر ممتاز للبوتاسيوم ، والذي يمكن أن يساعد في التحكم في الانتفاخ وموازنة الصوديوم، فهى غنية بالألياف أيضًا ، مما يعني أن البطاطس يمكن أن تكون غذاءً كثيفًا بالعناصر الغذائية.



اللب الابيض

اللب الأبيض أو بذور اليقطين

توفر بذور اليقطين الزنك المعزز للمناعة، ولكن الأهم من ذلك أنها مصدر مهم للألياف مع وجود حوالي 7 جرامات من البروتين لكل وجبة بحجم وجبة خفيفة.

الشوفان

البريبايوتكس الموجودة في الشوفان تغذي البكتيريا الجيدة التي تعيش بالفعل في معدتك ، مما يساعدها على التكاثر. بالإضافة إلى ذلك ، هناك كمية كبيرة من الألياف الغذائية في دقيق الشوفان ، نصف كوب فقط يحتوي على 4 جرامات من الألياف، مما يساعدك على البقاء ممتلئًا حتى وقت الغداء.



زيت الزيتون

زيت الزيتون

الزيوت النباتية مثل زيت الزيتون البكر تخلق هذا الشعور بالشبع وتساعدك على النحافة بشكل عام يعمل زيت الزيتون البكر أيضًا على تقليل الالتهاب الناتج عن مضادات الأكسدة، وخاصة الأوليوكانثال، الذي يُروَج بأن له تأثيرات مماثلة على الجسم مثل الإيبوبروفين عند تناوله بانتظام.