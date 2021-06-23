شكرا لقرائتكم خبر عن ديلى ميل: يمكن اكتشاف فيروس كورونا فى البراز خلال 3 أيام من الإصابة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حذر الدكتور أنتونى فاوتشى، كبير خبراء الأمراض المعدية بالولايات المتحدة، من أن السلالة الجديدة دلتا التي ظهرت في الهند، هي أكبر تهديد لهزيمة الوباء، موضحا أن متغير دلتا الهندي يمثل الآن 20% من جميع حالات كورونا الجديدة في الولايات المتحدة، وذلك وفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية.

وقالت الصحيفة: يعد متغير دلتا أكثر عدوى من السلالات الأخرى، حيث يشكل الآن 20.6% من الإصابات في البلاد، ارتفاعًا من 10% قبل أسبوعين.

وأشارت الصحيفة، إلى إنه يمكن اكتشاف فيروس كورونا في البراز في غضون 3 أيام من إصابة شخص ما، أي قبل ظهورالأعراض على معظم الناس.

وقال الدكتور أنتوني فاوتشى، كبير خبراء الأمراض المعدية في البلاد، للاستجابة لفيروس كورونا إن السلالة الطافرة تمثل حاليًا 20.6% من الإصابات، هذا يعني أن انتشار المتغير قد تضاعف في أسبوعين فقط، عندما شكّل المتغير 10% من الحالات، وزاد 7 أضعاف عن شهر مضى، عندما كان يشكّل 2.7% فقط من الحالات.

وأضاف: "القابلية للانتقال أكبر بلا شك من البديل الأصلي ومتغير الفا وكنت الذي نشأ في المملكة المتحدة، إنه مرتبط بزيادة شدة المرض كما ينعكس في مخاطر الاستشفاء مقارنة بألفا".

تم تصنيف متغير دلتا على أنه "متحول مزدوج" من قبل وزارة الصحة الهندية لأنه يحمل طفرتين:L452R وE484Q.

وقالت الصحيفة، إن متغير L452R هي نفس الطفرة التي شوهدت مع متغير محلي في كاليفورنيا ومتغير E484Q تشبه الطفرة التي شوهدت في المتغيرات البرازيلية وجنوب إفريقيا، حيث تحدث كلتا الطفرتين على أجزاء رئيسية من الفيروس تسمح له بالدخول وإصابة الخلايا البشرية.

سجلت المملكة المتحدة يوم الثلاثاء 11625 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، وهو أكبر عدد تم الإبلاغ عنه منذ منتصف فبراير.

هذه زيادة بنسبة 450% عن 2000 حالة تم تسجيلها في أواخر أبريل عندما ترسخ متغير دلتا لأول مرة.

بالإضافة إلى ذلك، تضاعفت الوفيات 3 مرات تقريبًا في الأسبوع الماضي، حيث تم تسجيل 27 حالة وفاة مرتبطة بفيروس كورونا يوم الثلاثاء مقارنة بـ 10حالات وفاة يوم الخميس الماضي.

أكد فاوتشى، أنه من المهم مشاهدة المملكة المتحدة لأنه عندما استولى البديل Alpha على بريطانيا بحلول ديسمبر 2020 ، استغرق الأمر شهرًا إلى شهرين فقط قبل أن يصبح البديل السائد في الولايات المتحدة، وهو يعتقد أن الأمر نفسه سيحدث مع متغير دلتا.

أشار فاوتشى إلى أن الولايات المتحدة تتبع نفس الاتجاه الذي شوهد في المملكة المتحدة، لكن اللقاحات فعالة ضد البديل الجديد.

قال الدكتور مارك جونسون، أستاذ علم الأحياء الدقيقة الجزيئي وعلم المناعة في جامعة ميسوري: "منذ الأسبوع الثاني تقريبًا من شهر مايو، شهدنا زيادة كبيرة جدًا في انتشار متغير دلتا، والسرعة التي ينتشر بها مذهلة للغاية، لقد انتشر بسرعة عبر الدولة.