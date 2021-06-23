صحة ورشاقة

السعودية تتيح أخذ جرعتين من لقاحين مختلفين لكورونا

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القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت وزارة الصحة عن اعتماد اللجنة الوطنية للأمراض المعدية إمكانية أخذ الجرعة الأولى والثانية من لقاحين لكورونا مختلفين.

ويأتي القرار طبقاً لدراسات علمية دولية أظهرت إمكانية إعطاء جرعتين من لقاحين لكورونا مختلفين بشكل آمن وفعّال في التصدي للفيروس، مع تحقق الفعالية الذي تهدف له الجرعة الثانية.

وأكدت وزارة الصحة أن الحملة الوطنية الخاصة بلقاح تسير وفق ما هو مخطط له؛ حيث تم حتى الآن إعطاء 16,877,881 جرعة من لقاح كورونا للمواطنين والمقيمين عبر أكثر من 587 مركزاً في مختلف مناطق المملكة.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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