السعودية تتيح أخذ جرعتين من لقاحين مختلفين لكورونا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت وزارة الصحة السعودية عن اعتماد اللجنة الوطنية للأمراض المعدية إمكانية أخذ الجرعة الأولى والثانية من لقاحين لكورونا مختلفين.

ويأتي القرار طبقاً لدراسات علمية دولية أظهرت إمكانية إعطاء جرعتين من لقاحين لكورونا مختلفين بشكل آمن وفعّال في التصدي للفيروس، مع تحقق الفعالية الذي تهدف له الجرعة الثانية.

وأكدت وزارة الصحة أن الحملة الوطنية الخاصة بلقاح كورونا تسير وفق ما هو مخطط له؛ حيث تم حتى الآن إعطاء 16,877,881 جرعة من لقاح كورونا للمواطنين والمقيمين عبر أكثر من 587 مركزاً في مختلف مناطق المملكة.

