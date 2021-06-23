الهند تسجل 40 إصابة بسلالة دلتا بلس من كورونا.. "مثيرة للقلق"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت الهند تسجيل أكثر من 40 حالة إصابة بسلالة دلتا بلس الجديدة من فيروس كورونا، والتي وصفتها الحكومة بـ"سلالة مثيرة للقلق".

وذكرت شبكة "إن دي تي في" الهندية أن الحكومة أرسلت تحذيرا لولايات ماهارشترا وكيرالا ومادهيا براديش بشأن رصد حالات مصابة بسلالة دلتا بلس، وطالبت باتخاذ "إجراءات احتواء فورية".



ووفقا للخطاب الذي أرسلته الحكومة فقد تم رصد حالات مصابة بهذه السلالة في مناطق بالولايات الثلاثة.

ويخشى الخبراء من احتمالية أن تظهر هذه السلالة مقاومة لبرتوكول العلاج الحالي من فيروس كورونا، كما أن هناك مخاوف من مدى فعالية اللقاحات الحالية ضد السلالة الجديدة.