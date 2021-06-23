شكرا لقرائتكم خبر عن مزرعة الفطريات أفضل طريقة لتشخيص القدم الرياضى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - القدم الرياضى أو سعفة القدم هى عدوى تصيب القدمين تسببها الفطريات، وتحدث قدم الرياضى عندما تنمو فطريات معينة على جلد قدميك، وقد تنمو الفطريات نفسها أيضًا على أجزاء أخرى من الجسم لكن القدم هي الأكثر شيوعًا، خاصة بين أصابع القدم، من خلال سلسلة "اطمن على نفسك" نتعرف على طرق تشخيص مرض القدم الرياضى، وفقاً لموقع "ميديكال نيوز".



القدم الرياضى

فحوصات لتشخيص القدم الرياضي

يمكن لمقدم الرعاية الصحية الخاص بك تشخيص قدم الرياضي بمجرد النظر إلى جلدك إذا كانت هناك حاجة للاختبارات ، فقد تشمل:

-اختبار بسيط يسمى اختبار KOH للتحقق من الفطريات

- مزرعة الفطريات على الجلد

-يمكن أيضًا إجراء خزعة الجلد باستخدام صبغة خاصة تسمى PAS لتحديد الفطريات

للاختبار ، قد يأخذ الطبيب عينات من الجلد فوق المنطقة المصابة عن طريق كشط الجلد بشفرة حادة أو حافة شريحة تستخدم تحت المجهر ويمكن أيضًا أخذ قصاصات من الأظافر يتم بعد ذلك صبغ العينة بأصباغ ومواد كيماوية خاصة وفحصها تحت المجهر.

هناك حاجة إلى مزرعة فطرية للكشف عن السبب الحقيقي لعدوى القدمين.

في بعض الأحيان قد يكون هناك احمرار مستمر وحكة في منطقة معينة مما يجعل التشخيص صعبًا قد تكون المزرعة الفطرية مفيدة في هذه الحالات.

إذا وجدت الفطريات في الفحص، يتم تحديد النوع ويتم وصف العلاج وفقًا لذلك.





أعراض القدم الرياضى

أكثر الأعراض شيوعًا هو تشقق الجلد وتقشره بين أصابع القدم أو على جانب القدم. يمكن أن تشمل الأعراض الأخرى:

-احمرار الجلد وحكة

-ألم حارق أو لاذع

البثور التي تنضح أو تتقشر

-إذا انتشرت الفطريات على أظافرك ، فقد يتغير لونها وتصبح سميكة.

قد تحدث قدم الرياضي في نفس الوقت الذي تحدث فيه عدوى الجلد الفطرية أو الخميرة.

علاج القدم الرياضى

يمكن أن تساعد الكريمات المضادة للفطريات التي لا تستلزم وصفة طبية في السيطرة على العدوى-استمر في استخدام الدواء لمدة أسبوع إلى أسبوعين بعد إزالة العدوى لمنعها من العودة.

فضلا عن ذلك:

-حافظ على قدميك نظيفة وجافة ، خاصة بين أصابع قدميك.

-اغسل قدميك جيدًا بالماء والصابون وجفف المنطقة بعناية وبشكل كامل حاول القيام بذلك مرتين على الأقل في اليوم.

-ارتدِ جوارب قطنية نظيفة قم بتغيير جواربك وأحذيتك كلما دعت الحاجة للحفاظ على قدميك جافة.

-ارتدِ أحذية جيدة التهوية ومصنوعة من مواد طبيعية مثل الجلد.

-إذا لم تتحسن حالة قدم الرياضي خلال 2 إلى 4 أسابيع مع الرعاية الذاتية.

-الأدوية المضادة للفطريات التي تؤخذ عن طريق الفم.

-المضادات الحيوية لعلاج الالتهابات البكتيرية التي تحدث من الحك.

-الكريمات الموضعية التي تقتل الفطريات.