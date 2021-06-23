شكرا لقرائتكم خبر عن دراسة بريطانية: لقاحا استرازينيكا وفايزر فعالان ضد سلالة دلتا الموجودة بالهند والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف موقع Times Of Indiaأن لقاحات كورونا التي تصنعها استرازينيكا AstraZeneca وفايزر Pfizer- BioNTech فعالان على نطاق واسع ضد متغيرات دلتا Delta، والتي تم تحديدها لأول مرة في الهند، وفقًا لدراسة علمية بريطانية، مما يدعم الدفع المستمر لتقديم اللقاحات.

وقال الموقع، إن الدراسة التي أجراها باحثو جامعة أكسفورد، ونشرت في مجلةCell ، حققت في قدرة الأجسام المضادة في الدم من الأشخاص الذين تم تطعيمهم بنظام الجرعتين على تحييد متغيرات دلتا وكابا شديدة العدوى.

في الأسبوع الماضي ، أظهر تحليل أجرته هيئة الصحة العامة في إنجلترا (PHE) أن اللقاحات التي تصنعها شركة فايزر Pfizer Inc واسترازينيكا AstraZeneca توفران حماية عالية بنسبة تزيد عن 90% من سلالة دلتا الهندية.

قال كبير العلماء بمنظمة الصحة العالمية، إن البديل دلتا أصبح هو النسخة المهيمنة عالميا من المرض.

أكد باحثو جامعة أكسفورد ببريطانيا والذين قاموا باجراء الدراسة، إن متغير دلتا لفيروس كورونا، الذي تم تحديده لأول مرة في الهند، هو الآن الشكل السائد للفيروس في المملكة المتحدة، وأيضا في الولايات المتحدة، وثبت إنه ما لا يقل عن 10% من الحالات الجديدة مصحوبة بهذا النوع.

تظهر البيانات الواردة من المملكة المتحدة أن الإصابات الجديدة بفيروس كورونا قد زادت بنسبة 31% في الأيام السبعة الماضية، علاوة على ذلك، يشير تحليل من الصحة العامة البريطانية" Public Health England " إلى أن متغير دلتا يؤدي إلى العلاج في المستشفى.

وتشير البيانات الحديثة إلى أن اللقاحات فعالة في الوقاية من كورونا الوخيم الناجم عن متغير دلتا الذي يتطلب علاجًا في المستشفى.