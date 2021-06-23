10 أعراض الأكثر خطورة لجهازك الهضمي انتبهي إليها

بيروت - نادين محمد -

ضعف الهضم يمكن أن يؤثر في أنشطتك اليومية؛ ما قد يؤدي إلى مشكلات مثل القلق والاكتئاب حتى لو حاولت مراقبة ما تأكله، فإن أصغر الأشياء يمكن أن يسبب شعورك بالتعب.

إليك عشر علامات على أن ضعف الهضم لديك يحتاج إلى مراجعة طبيبك، خاصة إذا كان برازك أسود؛ فهذه علامة على وجود دم قديم في الجهاز الهضمي. أما إذا كان لونه أصفر؛ فهذه علامة على وجود مشاكل صحية كبيرة في نظامك الصفراوي تحتاج إلى التماس العناية الطبية.

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وفقاً لمقال في كليفلاند كلينك؛ تمكن الوقاية من 85 بالمائة من جميع سرطانات القولون إذا كان لديك تنظير القولون الروتيني.

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هل تعلم أنه يجب أن تقوم بالذهب إلى الحمام مرة واحدة على الأقل كل يوم؟ فإذا ذهبت لمدة يومين أو أكثر دون التبرز؛ فإن ذلك يعني أن لديك مشكلة في الأمعاء تحتاج إلى مراجعة طبيبك.

ارتجاع المريء

يُعد الشعور بالحموضة أكثر أعراض القولون العصبي شيوعاًفإن أكثر من 40 في المائة من المصابين بسوء الهضم يعانون من الحموضة وارتجاع المريء.

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طعم كريه في فمك

يمكن أن يكون ناتجاً عن شيء داخلي لا علاقة له بتناول طعامك، وسيساعدك إذا قمت بتمييز سبب الطعم الكريه في فمك؛ فهو لا يأتي من الأشياء التي تتناولها، مثل الثوم أو البصل أو البهارات الأخرى على سبيل المثال، قد يأتي الطعم الحامض أو الطعم المعدني بطبيعته من مشكلات في الجهاز الهضمي.

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حركات الأمعاء المؤلمة

الذهاب إلى الحمام ليس تجربة ممتعة أبداً، لكنه مؤلم أحياناً. يُعد الألم في أثناء التبرز علامة على ضعف الهضم والقولون العصبي. إذا وجدت أنك تعاني عند استخدام الحمام بعد تناول وجبة، فيجب فحص قولونك.



فقد تكون لديك حساسية من الجلوتين، وكذلك الحساسية تجاه الذرة وفول الصويا ومنتجات الألبان والزيوت النباتية.

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التعب

الإرهاق المزمن هو شيء يصاحب العديد من الأمراض؛لذا قد لا تربطه بعملية الهضم. ومع ذلك، يمكن أن يكون للجهاز الهضمي تأثير كبير في مستويات الطاقة لديك. عندما تعاني من مشكلات الهضم والانتفاخ وحركات الأمعاء المتكررة، يمكن أن يؤدي ذلك إلى شعورك بالإرهاق.



مشكلة أخرى شائعة مع القولون العصبي وضعف الهضم هي أنك لا تحصل على قسط كافٍ من النوم، فإذا أصبح ذهابك إلى الحمام متكرراً؛يمكن أن يؤثر في مستوى الطاقة الإجمالي لديك.



خفقان القلب

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يحدث خفقان القلب عندما ينبض القلب بسرعة كبيرة أو بطيئة جداً؛فهويمكن أن يكون أحد الآثار الجانبية لسوء الهضم وتهيج القولون.

القلق هو سبب رئيسي آخر لخفقان القلب؛لذلك غالباً ما يكون التمييز بين الاثنين أمراً صعباً. ومع ذلك، يمكن أن تكون مشكلات الجهاز الهضمي والقولون العصبي سبباً في حدوث مشكلات في القلب وخفقان القلب.



الانتفاخ والتورم

تسبب الأطعمة التي تتناولها رد فعل تحسسي في الجهاز الهضمي إذا كنت ممن يعانون من عسر الهضم،بالإضافة إلىالشعور بالانتفاخ والتورم.

فقدان الشهية

عندما تعاني من الإسهال المزمن، ويفقد جسمك العناصر الغذائية والإلكتروليتات الحيوية التي يحتاجها، فقد يؤثر ذلك في شهيتك ورفض بعض الوجبات وفقدان الوزن.

كثرة الحث على التبول

هل تشعر باستمرار بالحاجة إلى التبول؟ فقد تكون أمعاؤك هي التي تسبب تلك المشكلة، هذا الدافع ليس له علاقة بكون مثانتك ممتلئة، لكنك قد تعاني من تشنجات ناجمة عن مشكلات في الجهاز الهضمي.

عادات الأمعاء هي واحدة من أهم مؤشرات ضعف صحة الأمعاء، لكن الأشخاص الذين يعانون من متلازمة القولون العصبي وعسر الهضمغالباً ما يعانون من الإسهال.