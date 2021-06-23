كوب من ماء الثوم يمنحك فوائد غير متوقعه لصحتك

بيروت - نادين محمد - فوائد صحية غير متوقعة لتناول ماء الثوم لصحتك، فهو يساعد في مكافحة الالتهابات والسرطان، كما أن عصير الثوم هو مصدر غني للأليسين وغني بفيتامينات مثل فيتامين B، فيتامينC، وكذلك المعادن مثل المنجنيز، الفوسفور، الكالسيوم، الحديد، البوتاسيوم، المغنيسيوم والزنك. بالإضافة إلى ذلك، يحتوي أيضاً على مركبات كبريتية.

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فوائد ماء الثوم

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عناية البشرة

يوفر استهلاك عصير الثوم مضادات أكسدة للبشرة التي تقلل من علامات الشيخوخة، وتوحيد لون البشرة، وتمنع الالتهابات.

حب الشباب

يساعد عصير الثوم في علاج حب الشباب، ضعي العصير على الوجه واغسليه بعد 5 دقائق وكرري العملية حتى يختفي حب الشباب.

يقلل من تساقط الشعر

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يستخدم الكثير من الناس عصير الثوم لتقوية ومنع تساقط الشعر وتعزيز بصيلات الشعر الصحية. يمكن تناول ماء الثوم أو مزجه مع غسول الشعر؛ للحصول على تأثير ممتاز.

اخلطي عصير الثوم مع عصير الليمون وضعيه على شعرك وفروة رأسك. اتركيه طوال الليل واغسليه في الصباح. كرري العملية لمدة 5 أيام متواصلة واستمتعي بشعر صحي.

يعزز جهاز المناعة

الخصائص المضادة للبكتيريا والفطريات ومضادات الأكسدة لعصير الثوم تجعله فعالاً لجهاز المناعة. علاوة على ذلك، فإنه يساعد أيضاً في الوقاية من الأمراض المزمنة والالتهابات الموضعية.

فقدان الوزن

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مركبات الأليسين في الثوم تساعد على فقدان الوزن؛ حيث يمكن أن يساعد في خفض مستويات الدهون غير الصحية في الجسم.

يعالج العجز عند الرجال

ربطت الأبحاث عصير الثوم مع زيادة ملحوظة في الهرمونات ، والتي يمكن أن تساعد في التغلب على العجز عند الرجال، وبطء حركة الحيوانات المنوية.

يعزز الدورة الدموية

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ترتبط الأعشاب مثل الثوم والبصل ارتباطاً وثيقاً بتعزيز الدورة الدموية وخفض مستويات الدهون في الشرايين والأوعية الدموية. هذا يمكن أن يزيد من مستويات الطاقة ويقلل من خطر الإصابة بمشاكل القلب والأوعية الدموية المختلفة.