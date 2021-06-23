شكرا لقرائتكم خبر عن للأمهات الحوامل.. 9 طرق للتغلب على حرارة الصيف ومشاكله الصحية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - النساء الحوامل أكثر عرضة للإصابة بمضاعفات صحية نتيجة الحرارة المرتفعة خلال فصل الصيف، إذا كنت واحدة من هؤلاء فيجب أن تعلمى أن الحمل في الصيف به بعض المشقة، حيث لا يقتصر الأمر على ارتفاع درجة حرارة الجو في الخارج فحسب، بل إن النساء الحوامل يشعرن بسخونة أكثر خاصة أن في الأشهر الثلاثة الأولى من الحمل، يزيد هرمون البروجسترون الذى يرفع من درجة حرارة الجسم.

ووفقا لتقرير لموقع usatoday يمكن أن تتسبب حرارة الصيف أيضًا في شعور السيدات الحوامل بسخونة أكثر ومن ثم يكن أكثر عُرضة للجفاف الشائع في أشهر الصيف، مما يؤدى أيضا إلى الشعور بتقلصات مبكرة عند قضاء وقت خارج المنزل، لا تؤثر الحرارة والرطوبة على النساء جسديًا فقط، بل إن الشعور المستمر بعدم الراحة يمكن أن يساهم في تقلبات المزاج.

نصائح للأمهات الحوامل في الصيف:1. تجنب أشعة الشمس المباشرة

مارسى النشاط بالخارج في الصباح الباكر أو بعد غروب الشمس.

2. الحفاظ على رطوبتك

يجب أن يكون شرب الماء (حوالي ثمانية إلى 10 أكواب في اليوم) ويجب أن يكون أكثر إذا كنت تمارسين الرياضة، اشربى سوائل منخفضة السكر، خاصة إذا كنت ستقضين وقتًا بالخارج.

3. ارتداء ملابس فضفاضة

ارتدِى ملابس فضفاضة تسمح بمرور الهواء وقبعة لتحميكِ من أشعة الشمس.

4. رش الماء في كثير من الأحيان

احملى معك زجاجة رذاذ ورش نفسك بالماء لتبريد درجة حرارة جسمك.

5. ممارسة الرياضة المناسبة

تعتبر السباحة طريقة رائعة لممارسة الرياضة والحفاظ على برودة جسمك أو ابق بالداخل ومارسى التمارين الرياضية في صالة الألعاب الرياضية أو التنزه.

6. ضعى الكريم الواقي من الشمس

احرصى على وضع كريم واقى للشمس خاصة بعد التعرق أو السباحة، واختارى ماركة ذات معامل حماية 30 على الأقل وتأكدى من حماية وجهك.

7.اختيار وجبات غذائية صحية

تنخفض الشهية عادة في الصيف، لكن يجب الحرص على تناول البروتين الذى لا يزال مهمًا مع الحمل جربى صنع عصير البروتين بمسحوق البروتين النباتي والتوت وماء جوز الهند، أضيفى الأفوكادو إلى وجبتك، استخدمى زيت جوز الهند فى طهى الطعام، يعتبر الزبادى وجبة خفيفة وصحية وباردة.

8. تجنبِ الأطعمة التي يمكن أن تفسد

يمكن أن تفسد أشياء مثل سلطة البطاطس وسلطة الملفوف وغيرها من المواد الغذائية المصنوعة من المايونيز بسهولة في الحرارة ، لذلك من الأفضل تجنبها.

9. ارفعى قدميك

لأن التورم مشكلة شائعة، ارفعى قدميك فوق مستوى القلب قدر الإمكان يمكنك أيضًا تجربة العلاج المائي في حوض الاستحمام أو المسبح، حيث تغمر بطنك بالكامل في الماء لمدة 20 إلى 30 دقيقة يوميًا.