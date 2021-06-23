شكرا لقرائتكم خبر عن فوائد شرب الماء فى فصل الصيف.. تحافظ على رطوبتك وتحسن مزاجك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يلعب شرب الماء دورا مهما في حياتنا اليومية خاصة خلال فصل الصيف وارتفاع درجة الحرارة، وللحفاظ على الصحة من الضروري تزويد الجسم بالتغذية التي يحتاجها، مع شرب الكثير من الماء لتجنب الإصابة بالجفاف خاصة خلال فصل الصيف الحار، ومن خلال التقرير التالى نقدم لك الفوائد الصحية لشرب الماء في الصيف، وفقا لما نشر من موقع gomedii.

1. بشرة حريرية ولامعة

من الطبيعي أن يؤثر تغيير فصول السنة على بشرتنا، فقد تبدو بشرتنا باهتة خلال فصل الصيف على وجه التحديد، لذلك فإن شرب المزيد من الماء يحافظ على رطوبة البشرة، واستخدام أيضًا منتجات مناسبة للعناية بالبشرة أمر مهم للحفاظ على صحتها ونضارتها.

2.تنظيم درجة حرارة جسمك

يضمن لك الماء عدم إصابتك بالجفاف، فهو يحافظ على درجة حرارة جسمك متوازنة، كما يساعدك أيضًا على حماية نفسك من خطر التعرض لضربة الشمس والإصابة بالحمى.

3.زيادة قوة الذاكرة

يؤدي انخفاض تدفق الدم الناتج عن الجفاف المزمن إلى قلة وصول الأكسجين إلى الدماغ والاستفادة من العناصر الغذائية التي يحتاجها الجسم أيضًا ليعمل بأقصى طاقته، نتيجة لذلك، يمكن أن تتأثر ذاكرتك وتركيزك بشدة إذا لم تتناول القدر الكافى من الماء.

4. يحسن مزاجك

قلة شرب الماء قد تتسبب فى شعورك بالقلق وسرعة الانفعال نتيجة الجفاف الذى يؤثر على عمل خلايا المخ أيضًا وأعضاء الجسم الأخرى، لذلك فإن شرب الماء يحسن المزاج ويحميك من الاكتئاب والقلق واضطرابات المزاج الأخرى.