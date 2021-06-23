شكرا لقرائتكم خبر عن أطعمة ومشروبات يفضل عدم تناولها على معدة فارغة منها القهوة والرقائق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

تناول الطعام بكميات غير كافية أو تجاهل بعض وجبات الطعام الأساسية مثل وجبة الإفطار يؤدي عادة إلى شعورقوي بالجوع في أوقات مفاجئة، وهذا يجعلنا لا نفكر في شيء سوى التقاط أي أطعمة لسد حالة الجوع هذه، أونفكر في تناول مشروب محدد دون أن ننتبه إلى ما إذا كان هذا الطعام أو المشروب صحيا بالنسبة للمعدة أم لا، وذلك قد يسبب مع مرور الوقت آثارصحية سلبية على الجسم أو زيادة مفاجئة في الوزن،

موقع Boldsky قدم تقريرا ببعض الأطعمة التي يجب تجنبها تماما حين تكون المعدة فارغة وهى.

الخضروات النيئة :



خضروات نيئة

معروف أن الخضروات هي من أكثر الأطعمة المفيدة للصحة بشكل عام لأنها تأتي من الطبيعة دون أية إضافات، لكن جميع الخبراء ينصحون بعدم تناول الخضروات على معدة فارغة، فهذه الخضروات تجعل معدتك ممتلئة بشكل كامل، مما يصيبك بالخمول وعدم القدرة على الحركة، كما أن الخضروات النيئة عادة ما تكون صعبة الهضم، وقد تسبب الانتفاخ لبقية اليوم.



مشروب القهوة

القهوة:

إن تناول القهوة على معدة فارغة في الصباح قد يؤدي إلى زيادة حمض الهيدروكلوريك داخل جهازك الهضمي، مما يتسبب لك في الحموضة طوال اليوم، ويجعلك تعاني من عدم القدرة على التركيز، بالإضافة إلى الشعور الدائم بالتوتر، كما أن الاستمرار في تناول القهوة على معدة فارغة بشكل منتظم يؤدي مع الوقت إلى حدوث مشكلات في الجهاز الهضمي.



ممنوع تناول هذه الأطعمة على معدة فارغة

رقائق البطاطس

رقائق البطاطس تأتي في مقدمة الأطعمة التي نتجنب تناولها على معدة فارغة، فإن هذا الكم الكبير من الأملاح التي تحتوي عليها البطاطس يعتبر خطرا كبيرا على عملية الهضم خاصة حين تكون البطاطس هي الوجبة الأولى التي تتناولها في يومك.

مضغ العلكة:



مضغ العلكة

يعتقد كثير من الناس أن مضغ العلكة أثناء الشعور بالجوع يساعد عقلك على التوقف عن التفكير في الطعام وربما يعطيك الإحساس بالشبع، لكن الحقيقة أنك حين تقوم بمضغ العلكة فإن هذا يزيد من إفراز العصارة الهضمية داخل الجسم، والتي تسبب آلاما قوية في المعدة، كما أن مضغ العلكة يجعلك تشعر بالغثيان لمدة ليست قصيرة.