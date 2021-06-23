شكرا لقرائتكم خبر عن غسل الخضراوات جيدا أهمها.. نصائح للوقاية من التسمم الغذائى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتميز فصل الصيف بكثرة التنزه والانطلاق وتناول الطعام فى الهواء الطلق والسفر إلى الشواطئ، وتناول الأطعمة السريعة، لكن هذه الأنشطة قد تزيد من خطر الإصابة بالتسمم الغذائى، كما يتزايد نمو بعض أنواع البكتيريا أيضاً فى الطقس الحار والدافئ، فى هذا التقرير نقدم نصائح للوقاية من خطر التسمم الغذائى فى الصيف وأعراضه، وفقاً لموقع " livehealthily".



التسمم الغذائى

الوقاية من التسمم الغذائى فى الصيف

التسمم الغذائى هو مصطلح واسع للأمراض الناتجة عن تناول الطعام أو الشراب الفاسد، وعادة ما تسببه بكتيريا مثل الإشريكية القولونية والسالمونيلا، أو فيروسات مثل نوروفيروس، ومن خلال اتخاذ خطوات لإبطاء نمو البكتيريا، قد تتمكن من الوقاية من التسمم الغذائى.

اطبخ طعامك جيدًا

من المهم تحضير اللحوم أو المأكولات البحرية بعناية قبل الطهي، يجب عليك أيضًا التأكد من طهيها بشكل صحيح وإبعاد اللحوم والأسماك والمأكولات البحرية النيئة عن الأطعمة الأخرى التي يتم تقديمها.

يمكن أن تحتوي اللحوم غير المطبوخة جيدًا أو النيئة على بكتيريا ضارة مثل العطيفة أو السالمونيلا أو الإشريكية القولونية أو اليرسينيا.

إذا كنت تطبخ المأكولات البحرية أو الدواجن أو اللحوم، فتأكد من تسخين طعامك قبل التقديم، يمكنك أيضًا التحقق من نضج اللحم بشكل صحيح عن طريق إدخال سكين فى الجزء الأكثر سمكًا.

قم بتخزين طعامك بشكل صحيح

يمكن أن تفسد اللحوم والوجبات المتبقية والأطعمة الأساسية الصيفية مثل سلطة البطاطس أو سلطة الكرنب إذا تُركت لفترة طويلة خارج الثلاجة.

تأكد من تبريد الأطعمة التي تفسد بسرعة، مثل اللحوم المطبوخة والبطاطس أو سلطات المكرونة، فى غضون 90 دقيقة.

تأكد من ضبط الثلاجة على 5 درجات مئوية أو أقل فى جميع الأوقات للحفاظ على الطعام باردًا بدرجة كافية.

من المهم التأكد من عدم امتلاء ثلاجتك بشكل زائد، لا يمكن أن يدور الهواء بشكل صحيح إذا كانت ثلاجتك ممتلئة جدًا ، وهذا قد يعني أن طعامك ينتهي به الأمر إلى أن يصبح دافئًا.

اغسل الفاكهة والخضراوات جيدًا قبل تناولها

غالبًا ما تحتوي السلطات والأطعمة الأخرى الصديقة للنزهة على فواكه وخضراوات نيئة يمكن أن تحمل جراثيم خطيرة.

إذا كنت تصنع سلطة أو تقوم بتعبئة الفاكهة والخضراوات، اغسلها تحت الماء الجاري جيدًا، حتى لو كانت قشرة خارجية صلبة لا تنوي تناولها يمكنك أيضًا تنظيف الفاكهة والخضراوات ذات القشرة الصلبة بفرشاة الخضار.



التسمم الغذائى

احتفظ بالأطعمة النيئة والمطبوخة منفصلة

يمكن أن تنشر اللحوم النيئة والمأكولات البحرية والبيض ومنتجات الألبان الجراثيم إلى بقية طعامك إذا لم تتخذ خطوات لإبقائها منفصلة.

يمكنك القيام بذلك عن طريق:

- تعبئة الأطعمة النيئة والجاهزة للأكل أو المطبوخة فى أكياس منفصلة.

- حفظ اللحوم النيئة فى أوعية قابلة للغلق فى أسفل الثلاجة، وهذا سيمنع اللحم من التساقط على الأطعمة الأخرى، ويقلل من خطر التلوث المتبادل.

- استخدام لوح تقطيع منفصل للأطعمة النيئة والجاهزة للأكل.

- عدم وضع اللحوم النيئة بجانب الأطعمة المطبوخة على المائدة.

- اغسل يديك وحافظ على نظافة الأسطح أثناء الطهي.

- تأكد من غسل الأواني وألواح التقطيع وأسطح العمل بالماء الساخن والصابون عند تحضير الطعام.

- يجب عليك أيضًا محاولة غسل يديك قبل وبعد تناول الطعام إذا كنت تأكل فى الخارج ولا يمكنك الوصول إلى الماء الساخن والصابون، فيمكنك استخدام معقم اليدين الذي يحتوي على الكحول لتنظيف يديك، ولكن من المهم التأكد من أنها تحتوي على 60٪ كحول على الأقل.

أعراض التسمم الغذائى

يمكن أن تختلف أعراض التسمم الغذائى تبعًا للسبب الأساسي، ولكن يجد معظم الناس أنهم يشعرون بالغثيان أو القيء أو الإسهال.

تعد تقلصات المعدة من الأعراض الشائعة الأخرى، وقد تجد أنك تعاني من ارتفاع فى درجة الحرارة أو آلام فى العضلات أو قشعريرة.

يمكن أن تبدأ أعراض التسمم الغذائى فى غضون ساعات قليلة أو حتى أيام قليلة بعد تناول الطعام الملوث فى حالات نادرة ، قد يستغرق ظهور الأعراض أسابيع.