شكرا لقرائتكم خبر عن أطعمة يجب الابتعاد عنها أثناء فترة الامتحانات .. منها التونة والمقليات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مع بداية موسم امتحانات الثانوية العامة، أصبح من الضروري الاهتمام بصحة الطلاب الجسدية والعقلية، لسوء الحظ، فإن النظام الغذائي التقليدي قد يضر بتركيز الطلاب أكثر من إفادتهم خاصة خلال فترة الامتحانات، ومن خلال تقرير التالى نتحدث عن أطعمة يجب تجنبها أثناء الامتحانات، وفقا لما نشره موقع thefulcrum.

الدهون المتحولة : الدهون المتحولة : للحفاظ على صحة عقلك يجب تجنب الأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من الدهون المتحولة، كما أظهرت دراسة أجريت عام 2012 في مجلة Neurology الأمريكية أن تناول كميات كبيرة من الدهون المتحولة يؤثر سلبًا على المخ والتركيز، بالإضافة إلى ذلك ، يمكن أن يؤدي اتباع نظام غذائي غني بالدهون المتحولة إلى زيادة خطر الإصابة بالاكتئاب بنسبة تصل إلى 48 %.

الدهون المتحولة كما تشمل الأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من الدهون المتحولة البيتزا المجمدة ومبيض القهوة، ويمكن استبدالها بأطعمة تحتوي نسبة عالية من فيتامين K الذي يزيد من القوة الذهنية والوظيفة الإدراكية ويعزز وظائف المخ، وتتوافر فى الخضروات الورقية والخضراء مثل البروكلي.

السكريات:

أثبتت دراسة أجريت عام 2015 في علم الأعصاب بالولايات المتحدة أن اتباع نظامًا غذائيًا عالي السكريات والدهون تؤثر سلبًا على الوظائف الإدراكية، فلم يقتصر الأمر على ضعف الذاكرة على المدى الطويل فحسب، بل تؤثر أيضًا على قدراتهم على حل المشكلات.



التوت الأزرق

وأظهرت دراسة في جامعة تافتس بوسطن الأمريكية أن التوت الأزرق يحسن الذاكرة عن طريق إصلاح الخلايا العصبية التالفة، كما أشارت الدراسة إلى أن الفراولة والسبانخ لديهما نفس تأثير التوت، ويمكن للطلاب تناول هذه الفواكه لتعويض السكريات للجسم بدلًا من الأطعمة المحلاة بالسكر الصناعى.

الكافيين الكافيين يعتمد العديد من الطلاب على تناول مشروبات تحتوى على الكافيين مثل الشاى والقهوة والمشروبات الغازية خاصة خلال فترة الامتحانات من أجل التركيز والاستيقاظ أثناء المذاكرة، ولكن تلك المشروبات تؤثر على جودة النوم لدة الطلاب خاصة أنهم بحاجة للنوم جيدًا خلال فترة الامتحانات للحفاظ على التركيز وتقليل أعراض القلق والتوتر مثل خفقان القلب والأرق والارتعاش. ويمكن استبدال مشروبات الكافيين، بشرب الكثير من الماء الذى يزيد من طاقة الجسم ويحافظ على رطوبته ويمنحك شعورًا باليقظة. التونة التونة من المعروف أن الأسماك الغنية بأحماض أوميجا 3 الدهنية مفيدة جدًا لعمل الدماغ، حيث تم ربط الأحماض الدهنية DHA الموجودة في العديد من الأسماك بتحسين الذاكرة، ولكن نظرًا لأن سمك السلمون الطازج لا يتناسب تمامًا مع متوسط ​​ميزانية الطالب ، فغالبًا ما ينظر إلى التونة على أنها بديل عملي ، لأنها أرخص بكثير ومع ذلك ، فإن الحقيقة هي أن التونة يمكن أن تلحق أضرارًا بالغة بالمخ. إذا كنت تريد تحسين مستوى ذاكرتك وقت الامتحانات، يجب عليك عليك تناول الأسماك مثل الماكريل والسلمون والسردين التى تقدم كميات عالية من الأحماض الدهنية بدون الكثير من الزئبق الموجود فى التونة وغير مفيد للمخ.

الأطعمة المقلية

يعلم الجميع أن الأطعمة المقلية ضارة لك بسبب ارتفاع مستويات الدهون المشبعة والكوليسترول الضار فيها، وقد يلجأ الطلاب خلال فترة الامتحانات على وجه التحديد لتناول تلك الأطعمة من أجل توفير الوقت فى طلب بعض الوجبات السريعة أو تناول وجبات خفيفة تعتمد على رقائق البطاطس، ولكن كل هذه الأطعمة تؤثر سلبًا على عمل المخ.



طعام مقلي

يمكن لاتباع نظام غذائي طويل الأمد غني بحمض الفوليك والفولات أن يحسن الذاكرة ويبطئ شيخوخة الدماغ، وتشمل بعض الأطعمة التى تحتوى على الفوليك، الفواكه الحمضية والفاصوليا والعدس والأفوكادو، وذلك بدلًا من الأطعمة المقلية غير الصحية.